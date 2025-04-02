Комплекси через розмір грудей, сироїдіння та дві особистості: цікаві факти про співачку Jerry Heil

Нещодавно "Українська правда" провела в Києві другу церемонію нагородження премії "УП100 Сила Жінок", у рамках котрої відзначають українок, які змінюють країну під час війни. До списку увійшла і 29-річна співачка Яна Шемаєва, більше відома за псевдонімом Jerry Heil.

Яна стала популярною завдяки виконанню каверів на своєму каналі в Youtube та жартівливим пісням, на кшталт "Охрана, отмєна". А зараз Jerry Heil – серйозна артистка, котра брала участь у Євробаченні з alyona alyona, де вони посіли третє місце, а також студентка престижного американського музичного коледжу Berklee.

Про своє особисте Яна звикла жартувати та навіть колись називала себе "головною незайманкою країни". ТаблоID вирішив дізнатися більше про улюбленицю українців та зібрати добірку цікавинок. Читайте про те, як співачка створила собі другу особистість, була жертвою булінгу і чому відмовилася від м'яса.

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Дві особистості

Авторка пісень Jerry Heil зізнавалася, що завжди боялася сцени. Свій страх співачці вдалося побороти завдяки фактичному "розділенню" між Яною і Jerry Heil.

"Jerry Heil – це тіньова особистість, і я навіть деякий час боялася, що вона домінує, бо Яні завжди було образливо, що вся ця слава дістається Jerry. Я вчилася в музичній школі, музичному училищі – це все Яна робила, а тепер Jerry пожинає. Навіть такі загони були. Я цього злякалася. Зрозуміла, що раз воно так розділилося в мені – ну і супер, значить я можу віддалено дивитися на Jerry Heil і диктувати їй правила поведінки", – ділилася авторка "Охрана, отмєна" Jerry Heil.

В Яні жило дві особистості Фото з Instagram

Булінг

У дитинстві співачка була жертвою булінгу. Jerry Heil ділилася в програмі "Зірковий шлях", що у шкільні роки ненавмисно наступила на ногу дівчинці, за що та почала їй мститися.

"Вона взяла мене за одяг і потягла по сходах на перший поверх. Було дуже страшно, я ледь не впала. І це дійсно серйозний шок, тому що я не знала, що відповісти. Адже я ж нічого не зробила, за що мене так ображали? Я пам'ятаю ці німі сльози в очах", – зізнавалася артистка.

Яна була жертвою булінгу Фото з Instagram

В інтверʼю ТаблоID співачка ділилася, що не знає, як вберегти дитину від шкільного булінгу і думає, що це загартовує.

Комплексувала через груди

Яна певний час мала комплекси стосовно зовнішності, зокрема щодо своїх грудей. Невпевненість у собі у неї виникла не через однолітків, а через маму.

"В школі я страждала через це: в 9 класі дівчата хвастались новим кружевним ліфчиком — я ходила пласка. І знаєте, звідки прилетів комплекс? Не від однокласників. Я знаю, що ненавмисне і лише з кращих намірів, але мама наполягала, щоб я носила пушап. Я носила, але пушапити було нічого — і це ще більше робило боляче", - розказувала 29-річна співачка.

Яна довго комплексувала через маленькі груди Фото з Instagram

Свій комплекс Jerry Heil поборола у дорослому віці, коли стояла голою перед дзеркалом і усвідомила, що бачить у відображенні красиве тіло. Артистка вважає, що найважливіше – здоровʼя та самопочуття, ніж догоджання чужим стандартам та сексуальним бажанням.

Cироїдка

Шлях до веганста, а потім сироїдіння, обумовлений дитинством Яни. Річ у тім, що батько Яни довгий час займався виробництвом мʼяса. Jerry Heil в дитинстві часто бачила, як ріжуть тварин, тож у більш свідомому віці вирішила відмовитися від мʼяса.

Мати Яни була шокована рішенням дочки і просила лише про одне – не казати батькові.

"Я в якийсь день наважилася і, коли він про це дізнався, довго мовчав, вийшов на вулицю покурити, повернувся і каже: "Завтра я беру тебе за руку, і ми йдемо до психолога". Я розумію, що для нього це серйозна травма. Людину, яка вбивала свиней на очах у своєї дитини, її можна зрозуміти", – пригадувала співачка.

"М'ясне" дитинство вплинуло на Jerry Heil Фото @alonadziuba

Яна наполягла на своєму і трохи пізніше перейшла на сироїдіння (вживання необробленої термічно їжі).

До речі, після початку великої війни Яна вмовила тата кинути м'ясний бізнес і купила йому спеціальне авто, щоб він почав працювати водієм для зірок, возив їх на гастролі та концерти.

"У мене серце стиснулося, бо зараз і так стільки вбивств. Зараз треба створювати енергію любові, робити тільки щось позитивне. А для мене вбивство тварин – це точно не про любов. Коли я можу допомогти, я б не хотіла, щоб мої батьки вбивали тварин", – пояснювала свою позицію Jerry Heil.

Jerry Heil змінила думку тата Фото з Instagram

Витратила перший гонорар на одяг

Коли Яна отримала свій перший гонорар, то купила… багато одягу, так як давно хотіла змінити свій стиль і не мала фінансової можливості на це.

"Я просто дивлюся зараз на чеки і думаю: "Молодець, Яна, ти могла за ці гроші зробити маленький вклад в майбутню квартиру чи ще щось". Але я розумію, що це настільки важливо… Те, що ти одягаєш, настільки впливає на твоє самовідчуття, що я не шкодую ні краплини. Думаю, це, навпаки, буде мотивувати", – ділилася Jerry Heil.

Треба ж було втамувати жагу Фото @nastya.bunny

Головна незайманка країни

Якось в інтервʼю авторка пісень Jerry Heil розповідала, що у неї не складалися стосунки з хлопцями. Ба більше, вона зізналася, що й досі була незаймана у свої 24 роки. Причиною цьому Яна називала страх сексу і своє невміння приймати увагу чоловіків.

До речі, в своєму Instagram Jerry Heil писала, що її зізнання допомогло впоратися з соціальним тиском людям, котрі знаходяться у подібній ситуації, що і Яна.

Пізніше артистка розповіла, що у свої 27 продовжувала залишатися цнотливою.

Зізнання Яни когось здивувало, а когось дуже заспокоїло Фото @xodaniich

"Це (секс - ред.) має бути з людиною, із якою ти відчуваєш цей контакт, цю хімію, енергетику. Мені важливо, щоб люди могли зрозуміти, що навіть людина, яка стала відомою, може залишатися цнотливою у 27, і це нормально, виявляється", – сказала зірка.

У 2023 році співачка розкрила, що вже рік має бойфренда і навіть показала його в своєму Telegram. Особистість хлопця Яна так і не розсекретила. Невідомо, чи він українець, чи іноземець, бо на той час дівчина перебувала в США на навчанні в коледжі Berklee.

Особистість екса Jerry Heil так і залишилася загадкою Фото з Telegram Jerry Heil

У 2025 році Jerry Heil повідомила, що її серце знову вільне.

Впала в оркестрову яму

У 2022 році інтернетом завірусилося відео, на якому 29-річна Jerry Heil під час концерту в Тернополі впала в триметрову оркестрову яму. В результаті падіння Яна зламала ребро і отримала струс мозку. Дівчина розказувала, що їй було важко ходити і вона волочила за собою ногу.

Неприємна ситуація Скрін з Instagram

З цієї ситуації артистка винесла урок, що треба цінувати кожну хвилину свого життя і дивитися під ноги.

"Я вважаю, що це дуже вдалий політ - куртка, мабуть, спрацювала як парашут, тому що я летіла з триметрової висоти і впала на бетон, при цьому в мене практично немає синців", – ділилася Яна.

РХП

Зірка Євробачення Jerry Heil зізнавалася, що страждає на розлад харчової поведінки. Це розпочалося, коли Яні було 18 і вона закохалася у хлопця. Вона відмовилася від їжі і харчувалася лише зеленим чаєм, огірками та яблуками. Майбутня артистка почала стрімко худнути і у неї розпочалися проблеми із жіночим здоровʼям. Рятувати дівчину взялася мама.

З 18 років Яна страждає на РХП Фото з Instagram

"Мама почала тиснути на мене. Вона плакала і говорила: "Що ти з собою робиш?!". І одного разу мені просто стало страшно за себе. Мама сказала: "Я насмажу тобі котлет, і ти будеш їсти їх до посиніння". І що я зробила? Їла їх до посиніння", – пригадувала Jerry Heil.

З того часу Яна постійно контролює своє здоровʼя разом з професіоналами.

Нагадаємо, ТаблоID писав про іншу українську співачку Олю Цибульську, котра теж страждає на харчові розлади.