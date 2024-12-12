Кацуріна в міні та на підборах побешкетувала з дочкою та сином для реклами власного бренду
Дизайнерка, рестораторка та мама Даша Кацуріна для нового кампейну власного бренду попозувала зі своїми дітьми.
Для зимової кампанії ексдружина ресторатора Міші Кацуріна побешкетувала з 3-річним сином Іваном та 8-річною донькою Сашею.
Нагадаємо, нині Кацуріна перебуває у стосунках зі співаком Володимиром Дантесом. Їхній роман почався після того, як їхні екси - Надя Дорофєєва та Міша Кацурін стали парою, а згодом одружилися.
Як відомо, у Дорофєєвої з дітьми Кацуріна склалися дуже теплі стосунки. Надя і нащадки її коханого проводять чимало часу разом, зокрема, подорожують і фотографуть одне одного.
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