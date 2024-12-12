Кацуріна в міні та на підборах побешкетувала з дочкою та сином для реклами власного бренду

Марія Мельник 12 грудня, 13:30
Даша Кацуріна з дітьми попозували для реклами бренду
фото з Instagram

Дизайнерка, рестораторка та мама Даша Кацуріна для нового кампейну власного бренду попозувала зі своїми дітьми.

Для зимової кампанії ексдружина ресторатора Міші Кацуріна побешкетувала з 3-річним сином Іваном та 8-річною донькою Сашею.

Кацуріна з сином і донькою

Даша неодноразово зазначала, що щаслива бути у дитячому "полоні"


Ексдружина Кацуріна з сином на руках

Дизайнерка нерідко влаштовує зйомки зі своїми рідними. Якось вона позувала зі своєю мамою

Кацуріна за іграми з дітьми

Не дивно, що маленький Іван має стільки енергії й гнучкості, адже хлопчик займається йогою разом з Дашею

Нагадаємо, нині Кацуріна перебуває у стосунках зі співаком Володимиром Дантесом. Їхній роман почався після того, як їхні екси - Надя Дорофєєва та Міша Кацурін стали парою, а згодом одружилися.

Як відомо, у Дорофєєвої з дітьми Кацуріна склалися дуже теплі стосунки. Надя і нащадки її коханого проводять чимало часу разом, зокрема, подорожують і фотографуть одне одного.

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