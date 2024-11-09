Кацурін замилував фото сонної Дорофєєвої у ліжку та з його дітьми

Юлія Леськова 9 листопада, 11:35
Міша Кацурін та Надя Дорофєєва позують для фото
Фото з Instagram Міші Кацуріна

Ресторатор Міша Кацурін, який нещодавно тішив підписників рецептом лінивих вареників з білим шоколадом, замилував сімейними кадрами з дружиною Надею Дорофєєвою та своїми дітьми від Даші Кацуріної.

Світлинами він поділився у своєму Instagram.

Кацурін опублікував добірку фото з яскравих моментів свого життя за останній час. Більшість із них пов'язані з дружиною, дітьми та роботою над проєктом "Їжа України".


Надя Дорофєєва з дітьми Міші Кацуріна

Кацурін показав ранкові ніжності з дітьми і Надею

Надя Дорофєєва у кумедному образі

Надя очима Міші

Кацурін на відпочинку з дітьми

У Кацуріна двоє дітей від колишньої дружини Даші: син Іван та донька Саша

Нагадаємо, якось Міша Кацурін показував свої дитячі фото.

Як відомо, Кацурін у всьому підтримує Дорофєєву та пишається нею, і не забуває тішитися її успіхам.

Читайте також:

"До побачення, доходягі": Дорофєєва та Кацурін показали, як відпочивають з його нащадками у місцях її дитинства. Фото

З Дорофєєвою в чані, на велосипеді та з гітарою: Кацурін на триріччя сина замилував його кумедними фото

Купальник, книжка та автоселфі з Кацуріним: Дорофєєва показала свій вихідний будень

Дорофєєва Кацуріни
Приєднуйтесь до дискусії
Загрузка...
Останні матеріали
Більше матеріалів