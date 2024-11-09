Кацурін замилував фото сонної Дорофєєвої у ліжку та з його дітьми
Ресторатор Міша Кацурін, який нещодавно тішив підписників рецептом лінивих вареників з білим шоколадом, замилував сімейними кадрами з дружиною Надею Дорофєєвою та своїми дітьми від Даші Кацуріної.
Світлинами він поділився у своєму Instagram.
Кацурін опублікував добірку фото з яскравих моментів свого життя за останній час. Більшість із них пов'язані з дружиною, дітьми та роботою над проєктом "Їжа України".
Нагадаємо, якось Міша Кацурін показував свої дитячі фото.
Як відомо, Кацурін у всьому підтримує Дорофєєву та пишається нею, і не забуває тішитися її успіхам.
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