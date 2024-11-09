Кацурін замилував фото сонної Дорофєєвої у ліжку та з його дітьми

Фото з Instagram Міші Кацуріна

Ресторатор Міша Кацурін, який нещодавно тішив підписників рецептом лінивих вареників з білим шоколадом, замилував сімейними кадрами з дружиною Надею Дорофєєвою та своїми дітьми від Даші Кацуріної.

Світлинами він поділився у своєму Instagram.

Кацурін опублікував добірку фото з яскравих моментів свого життя за останній час. Більшість із них пов'язані з дружиною, дітьми та роботою над проєктом "Їжа України".

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Кацурін показав ранкові ніжності з дітьми і Надею

Надя очима Міші

У Кацуріна двоє дітей від колишньої дружини Даші: син Іван та донька Саша

Нагадаємо, якось Міша Кацурін показував свої дитячі фото.

Як відомо, Кацурін у всьому підтримує Дорофєєву та пишається нею, і не забуває тішитися її успіхам.