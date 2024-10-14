Каменських у купальнику та парео засвітила апетитні стегна на сексі-фото

Марія Мельник 14 жовтня, 14:45

Співачка Настя Каменських у купальнику і парео-спідниці наробила свіжих сексі-фото.

37-річна зірка у білому гарячому луці також пояснила, як слід до неї ставитись.

"Treat me like a lady" (стався до мене як до леді - ред.), - процитувала Настя слова однієї з відомих пісень.

Каменських у білому купальнику

Настя посвітила соковитим декольте і свіжим яскравим манікюром

фото vlad.krivokhvost

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До речі, у 2023-му співачка повернулася до спорту, зокрема й до бігу, завдяки якому підтримує форму

Як відомо, Каменських неодноразово декларувала любов до себе та закликала приймати себе такими, якими ми є. А ще, раніше вона радила не ідеалізувати себе та ділилася корисними афірмаціями.

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Каменських
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