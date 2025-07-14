"На кого більше схожа?": Камінська замилувала фото 9-річної доньки на заході сонця
Співачка Слава Камінська, яка з початку повномасштабного вторгнення виїхала з дітьми за кордон та знайшла кохання на Тенерифе, наробила фото своєї доньки Лаури.
В Instagram мама показала портрети дівчинки і запитала, на кого вон схожа.
До речі, донька Лаура та син Леон Слави - від її ексчоловіка, хірурга Едгара Камінського, з яким вони одружилися у 2014 році, а розійшлися у 2019-му.
Як відомо, мама дозволяє доньці змінювати образ ледь не щомісцяця. Лаура вже показувалася із рожевим волоссям, баклажановим, у блонді та в образі брюнетки.
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