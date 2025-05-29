Камінська у шортиках і блискучій куртці наробила ефектних фото біля вулкана на Тенерифе. Фото
Співачка Слава Камінська, яка днями розважалася з ексчоловіком і дітьми, потішила шанувальників новою зйомкою.
У своєму Instagram знаменитість опублікувала фото, на яких постала у блискучій куртці, чорних велосипедках і високих чоботах.
40-річна артистка попозувала на тлі вулкана Тейде на острові Тенерифе, ефектно вигинаючися на скелях.
Нагадаємо, від свого колишнього чоловіка, пластичного хірурга Едгара співачка виховує двох дітей: 10-річного Леонардо та 9-річну Лауру. Сину й дочці зірка організовує цікаві розваги та не заперечує їхнім експериментам зі зовнішністю. Також діти проводять час із батьком.
Щодо самої Камінської, то нещодавно вона хвалилася пресом і позувала у яскравому луці. А ще вона розповідала про своє схуднення на "Оземпіку". До речі, не так давно співачка закрутила роман з таємничим бойфрендом.