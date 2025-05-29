Камінська у шортиках і блискучій куртці наробила ефектних фото біля вулкана на Тенерифе. Фото

Карина Тімкова - 29 травня, 17:30

Співачка Слава Камінська, яка днями розважалася з ексчоловіком і дітьми, потішила шанувальників новою зйомкою.

У своєму Instagram знаменитість опублікувала фото, на яких постала у блискучій куртці, чорних велосипедках і високих чоботах.

40-річна артистка попозувала на тлі вулкана Тейде на острові Тенерифе, ефектно вигинаючися на скелях.

Слава Камінська у шортах попозувала на скелі

Співачка не побоялася вилізти на скелю для фото

Фото kozyreva_pro

Слава Камінська у шортах вигнулася на скелі на Тенерифе

Зірка спокусливо попозувала під сонцем

Слава Камінська у блискучій куртці показалася серед скель

На голові Слава зробила пучок, а сяючий образ доповнила незвичними окулярами

Слава Камінська в шортах розсілася на скелі, показуючи довгі ноги

Виконавиця посвітила стрункими ногами

Слава Камінська у шортах попозувала біля вулкана

Як відомо, Камінська вже тривалий час живе на Тенерифе разом із дітьми

Слава Камінська у шортах посвітила тілом на скелі

Знаменитість влаштувала собі танці неподалік вулкана

Слава Камінська у блискучій куртці показалася коло вулкана

Який загадковий погляд

Нагадаємо, від свого колишнього чоловіка, пластичного хірурга Едгара співачка виховує двох дітей: 10-річного Леонардо та 9-річну Лауру. Сину й дочці зірка організовує цікаві розваги та не заперечує їхнім експериментам зі зовнішністю. Також діти проводять час із батьком.

Щодо самої Камінської, то нещодавно вона хвалилася пресом і позувала у яскравому луці. А ще вона розповідала про своє схуднення на "Оземпіку". До речі, не так давно співачка закрутила роман з таємничим бойфрендом.

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