Камінська у шортиках і блискучій куртці наробила ефектних фото біля вулкана на Тенерифе. Фото

Співачка Слава Камінська, яка днями розважалася з ексчоловіком і дітьми, потішила шанувальників новою зйомкою.

У своєму Instagram знаменитість опублікувала фото, на яких постала у блискучій куртці, чорних велосипедках і високих чоботах.

40-річна артистка попозувала на тлі вулкана Тейде на острові Тенерифе, ефектно вигинаючися на скелях.

Співачка не побоялася вилізти на скелю для фото Фото kozyreva_pro

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Зірка спокусливо попозувала під сонцем

На голові Слава зробила пучок, а сяючий образ доповнила незвичними окулярами

Виконавиця посвітила стрункими ногами

Як відомо, Камінська вже тривалий час живе на Тенерифе разом із дітьми

Знаменитість влаштувала собі танці неподалік вулкана

Який загадковий погляд

Нагадаємо, від свого колишнього чоловіка, пластичного хірурга Едгара співачка виховує двох дітей: 10-річного Леонардо та 9-річну Лауру. Сину й дочці зірка організовує цікаві розваги та не заперечує їхнім експериментам зі зовнішністю. Також діти проводять час із батьком.

Щодо самої Камінської, то нещодавно вона хвалилася пресом і позувала у яскравому луці. А ще вона розповідала про своє схуднення на "Оземпіку". До речі, не так давно співачка закрутила роман з таємничим бойфрендом.