"Абсолютно не шкодую": Камінська розповіла про схуднення на "Оземпіку", як зустріла коханого та чому рада безробіттю

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Співачка Слава Камінська, яка від початку повномасштабного вторгнення виїхала з України, а нині живе на Тенерифе, розказала про особисте життя.

На подкасті "Кукуха шоу" зірка також розповіла про секрет схуднення і гарного зовнішнього вигляду.

У 2023-му на острові Слава зустріла коханого чоловіка, обличчя якого досі приховує.

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"Приїхала відпочивати і зустріла кохання. Це так чудово, коли про тебе хтось дбає, хтось може вирішити твої проблеми. А зараз я пишаюся статусом безробітної", - зізналася Слава.

"Мені кайфово. Хтось цього соромиться, а мені завжди здавалося, блін, чому я така красива працюю як негарна? Чи то пикою не вийшла... Чому я постійно батрачу? А зараз я не хочу. Я роблю багато хатніх справ. Це фізична праця: побігай, приготуй. До того ж в мене Лаура (донька - ред.) їсть одне, Леон (син - ред.) - інше, коханий - третє", - пояснила зіркова мама.

Торкнулися і теми творчості. Як пояснила Камінська, нині вона не думає про мову створення пісень, а живе тільки для себе.

"Що б я не робила, все погано. Перевзулась. Можна я буду просто собою? Для всіх не будеш доброю, а я й не хочу. В мене родина, про яку я повинна дбати, в мене є я. Усе своє свідоме життя я жила для когось", - відповіла Слава.

Виконавиця пригадала і про те, як боролася зі стресом на початку повномасштабного вторгнення.

"Коли почалася війна, в мене були проблеми (з алкоголем - ред.). Коли почалася війна, сидиш вдома, самотньо, не розумієш, що буде далі, починаєш все це ховати у пляшку. В мене був такий надлишок, що було дуже страшно.

В якийсь момент я зрозуміла, що ти біжиш від проблем, але проблеми не вирішуються. Зараз мені у жахіттях може наснитися, що я напилася. Мені стало набагато легше і вдома. Я стала інакше реагувати. І мені стало набагато легше", - зазначила зірка.

Тепер келих Слави виглядає так

За словами Камінської, після припинення вживання алкоголю вона помітила і значні зміни у зовнішності.

"По-перше, інакше виглядає шкіра. По-друге, інші думки. Мені б ще кинути палити і, здається, у мене над головою засвітився б німб", - пожартувала виконавиця.

А ще Камінська розповіла, у чому секрет її блискучих очей і гарного зовнішнього вигляду.

"Це не секрет. Про це взагалі спокійно. Це Оземпік. Я схудла. Так вийшло, що в мене почала підвисати повіка, птозувалася. А ще сталася не дуже добра ситуація з моїми цицюнями. Їм вже було 19 років. В мене тріснув імплант. Може це вплинуло? Абсолютно не шкодую (про операції - ред.)", - розказала вона.

Як відомо, Камінська та її колишній чоловік, пластичний хірург Едгар Камінський одружилися у 2014 році, а про розлучення оголосили у 2019. У шлюбі у Слави та Едгара народилося двоє дітей: донька Лаура та син Леон.

Нагадаємо, раніше зірка розказувала про знайомство з новим бойфрендом і якими мовами з ним спілкується.