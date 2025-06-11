"Йшла і плакала": Камінська в Іспанії потужила за рідною Одесою та за минулим, якого "ніби не було". Відео

Співачка Слава Камінська, яка з початку повномасштабного вторгнення виїхала з дітьми за кордон та врешті знайшла своє щастя на Тенерифе, поділилася щемливими емоціями, які пережила під час подорожі до іспанського міста Севілья.

Як зізналася Слава в Instagram, саме там вона згадала рідну Одесу, спекотне дитинство та своє минуле, якого нині в її житті майже нема.

Камінська показала смішні кадри, які приправила зворушливим текстом

"Севілья ❤️❤️❤️ Здається, я не бачила в Іспанії міста красивіше... Архітектура — ніби хтось придумав її, поки нудьгував за домом. Але не це мене найбільше зворушило. Я піймала білку🐿️ Ментальну, звісно. Ішла центром Севільї — і раптово відчула, що перебуваю на Дерибасівській. Те саме повітря, та сама спека, звуки, кольори, навіть ось… вологість часу", - поділилася враженнями Слава.

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Саме Севілья нагадала Камінській рідну Одесу і викликала в неї сльози і тугу за минулим

"У дитинстві, коли не було кондиціонерів, мама мочила простирадло та клала на мене, щоб хоч якось спати. У Севільї було майже так само спекотно — і я раптом згадала все. І відчула: я сумую. І зрозуміла, наскільки острівне життя інше", - зазначила Камінська російською мовою.

"На Тенерифе я ніби вимкнена. Я не думаю. Я живу паралельним життям, де я просто мама, просто жінка, просто "кохана", без сцен, мікрофонів, гастролей та минулого. Немов цього не було. Мозок робить все, щоб абстрагуватись, щоб не захлеснуло. Щоб просто продовжувати жити далі. А в Севільї я йшла та плакала. Напевно, це був перший раз за довгий час, коли моє минуле, сьогодення та дитинство раптом зустрілися в одному кадрі", - зворушила Слава.

Нагадаємо, Камінська не приховує, що нинішнє розмірене життя домогосподарки її абсолютно влаштовує. Вона зустріла нове кохання, схудла завдяки "Оземпіку" та іноді навіть випускає нові пісні.