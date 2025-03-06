Камінська у вогненно-помаранчевому хутрі ефектно пройшлася на тлі вулкану
Співачка Слава Камінська, яка мешкає на Тенеріфе, наробила ефектних фото на тлі вулкану Тейде.
Для зйомки Слава одягнула палаюче помаранчеве хутро і повигиналася на тлі мальовничих пейзажів.
"Вулкан Тейде, 7 ранку, -5°C", - розповіла про фотосет Камінська.
Як відомо, Камінська та її колишній чоловік, пластичний хірург Едгар Камінський одружилися у 2014 році, а про розлучення оголосили у 2019.
У шлюбі у Слави та Едгара народилося двоє дітей: донька Лаура та син Леон.
Нині у співачки стосунки з іншим чоловіком, які тривають понад рік.
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