Камінська у вогненно-помаранчевому хутрі ефектно пройшлася на тлі вулкану

Співачка Слава Камінська, яка мешкає на Тенеріфе, наробила ефектних фото на тлі вулкану Тейде.

Для зйомки Слава одягнула палаюче помаранчеве хутро і повигиналася на тлі мальовничих пейзажів.

"Вулкан Тейде, 7 ранку, -5°C", - розповіла про фотосет Камінська.

До речі, вже у лютому Слава відкрила сезон бікіні фото kozyreva_pro

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Камінська прокинулася раніше, щоби встигнути побачити гарні кольори

Як відомо, Камінська та її колишній чоловік, пластичний хірург Едгар Камінський одружилися у 2014 році, а про розлучення оголосили у 2019.

У шлюбі у Слави та Едгара народилося двоє дітей: донька Лаура та син Леон.

Нині у співачки стосунки з іншим чоловіком, які тривають понад рік.