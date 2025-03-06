Підтримай нас, щоб ми без обмежень могли продовжувати роботу – долучайся до Клубу УП!
Підтримай роботу журналістів

Камінська у вогненно-помаранчевому хутрі ефектно пройшлася на тлі вулкану

Марія Мельник - 6 березня, 12:30

Співачка Слава Камінська, яка мешкає на Тенеріфе, наробила ефектних фото на тлі вулкану Тейде.

Для зйомки Слава одягнула палаюче помаранчеве хутро і повигиналася на тлі мальовничих пейзажів.

улкан Тейде, 7 ранку, -5°C", - розповіла про фотосет Камінська.

Камінська у хутрі на тлі Вулкану

До речі, вже у лютому Слава відкрила сезон бікіні

фото kozyreva_pro

Камінська прокинулася раніше, щоби встигнути побачити гарні кольори

Камінська прокинулася раніше, щоби встигнути побачити гарні кольори

Камінська посвітила ногами у ботфортах

Як відомо, Камінська та її колишній чоловік, пластичний хірург Едгар Камінський одружилися у 2014 році, а про розлучення оголосили у 2019.

У шлюбі у Слави та Едгара народилося двоє дітей: донька Лаура та син Леон.

Нині у співачки стосунки з іншим чоловіком, які тривають понад рік.

Читайте також:

Камінська помилувалася 9-річною донькою на колесах. Фото

"Аристократка від народження": Камінська познайомила з новим членом сім'ї

Камінська в бікіні показала гарячі танці у холодному басейні

камінська
Приєднуйтесь до дискусії
Загрузка...
Останні матеріали
Більше матеріалів