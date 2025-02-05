Камінська в бікіні показала гарячі танці у холодному басейні

фото з Instagram

Співачка Слава Камінська показала, як засмагає в Іспанії.

У своєму Instagram 40-річна виконавиця посвітила фігурою в купальнику і потанцювала у басейні.

Компанію зірці склала Кукі (Пукі або Печенька)

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Камінська спробувала поплавати у басейні, температура води у якому дорівнює 12°, однак обмежилася лише танцями.

Виконавиця, схоже, не надто воліла б пірнати у воду

Нагадаємо, у 2020-му Слава робила ліпосакцію.

Ще у 2021 співачка називала себе "жирною" і майже кожного дня працювала над тілом у спортзалі, що й успішно продовжує робити.



