"Рай стає буденним": Камінська пожалілася на рутину на Тенеріфе та показалася зі своїм новим чоловіком

Фото з Instagram Слави Камінської

Співачка Слава Камінська, яка днями показалася з дітьми в компанії колишнього чоловіка, продемонструвала свої нові фото та заявила, що жити на "туристичному острові" Тенерифе втомлює.

Світлинами Слава поділилася у своєму Instagram.

"Життя на острові, куди багато людей летить за мріями про відпочинок, на перший погляд здається повноцінним святом. Кожен ранок - як картинка з туристичного буклету: сонце, море, білосніжний пісок. Але насправді, коли цей рай стає буденним, він також стає рутиною", - написала Камінська.

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Співачка зазначила, що життя на острові стає рутиною

Вона додала, що навіть на острові є робота, клопоти по дому та інші турботи.

"І так, як би парадоксально це не звучало, навіть на острові, який для багатьох є втіленням відпустки, іноді хочеться... відпочити", - зазначила співачка.

Слава зауважила, що влаштовує з теперішнім чоловіком маленькі "втечі" на кілька днів.

"Просто змінити картинку, побути вдвох, перезавантажитися. На цей час діти залишаються з нянею, а ми їдемо туди, де можемо відчути себе туристами, навіть якщо самі живемо на "туристичному" острові. Це допомагає набратися енергії, натхнення і знову поринути із задоволенням в наше острівне, але дуже звичайне життя", - підсумувала Камінська.

До речі, свого коханого Камінська не показує публіці

Фото з Instagram Слави Камінської

Нагадаємо, як відомо, Слава Камінська та її колишній чоловік, пластичний хірург Едгар Камінський одружилися у 2014 році. Про розлучення пара оголосила у 2019.

У шлюбі у Слави та Едгара народилося двоє дітей: донька Лаура та син Леон.

Як відомо, зараз у співачки стосунки з іншим чоловіком, вони тривають понад рік.