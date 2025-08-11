Камінська згадала себе до пластичних операцій. Фото

Співачка Слава Камінська, яка від початку повномасштабного вторгнення не мешкає в Україні, показала свої архівні фото зі зйомок кліпу.

Завдяки знімкам 41-річна зірка пригадала, як виглядала до всіх пластичних операцій.

"Знайшла фотки з кліпу "Юро, прощавай". Ніс, навіщо ти ріс? Той випадок, коли не тільки груди обійшли мене стороною", - пожартувала Камінська.

Впізнали таку Славу?

Раніше співачка у топі показувала результат мамопластики

Нагадаємо, раніше Камінська розказувала про всі свої пластичні операції. Минулого розу зірка вирішила внести корективи у зовнішність, через те, що в неї лопнув грудний імплант.

У той самий час Слава збагнула, що якщо вже була під наркозом, то окрім грудей зробить блефаропластику, прибере комки Біша, зробить ендоскопічний ліфтинг брів, нитки, ін'єкції, ліпосакцію колін.