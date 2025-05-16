Камінська з ексчоловіком і дітьми показалася на сонячній прогулянці на Тенерифе. Фото

40-річна співачка Слава Камінська у компанії свого ексчоловіка, пластичного хірурга Едгара Камінського відпочила з їхніми дітьми на Тенерифе.

На опублікованих в Instagram фото 10-річний Леонардо та 9-річна Лаура разом з батьками насолоджуються сонечком на тлі гір.

Колишнє подружжя роздивилося з нащадками місцеві красоти та зводило їх пограти в автомати. Хлопчик і дівчинка виглядали щасливими під час прогулянки.

Сім'я пораділа спільно проведеному часу. До речі, Слава разом з дітьми вже тривалий час мешкає на острові Фото instagram

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Камінська любить влаштовувати нащадкам веселі розваги і дозволяє донечці експериментувати з зовнішністю. Вона також часто позує з дітьми для фото. А декілька місяців тому Едгар вже навідував родину на Тенерифе. Зазначимо, що Лаура і Леон також проводять час із батьком.

Як відомо, пара розлучилась у 2019-му, але залишилася друзями. Зараз виконавиця має нові стосунки з таємничим чоловіком.