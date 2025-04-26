"Народив дітей з помічницею королеви": Каньє Вест шокував заявою про Кім Кардашян

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Скандальний американський репер Каньє Вест шокував прихильників заявою про те, що він повинен був мати дітей від світської левиці Періс Хілтон, а не від Кім Кардашян.

Про це він заговорив на стрімінговій платформі Twich, де був забанений після 7 хвилин від початку трансляції, пише видання Page Six.

"Кім була помічницею Періс Хілтон. Мені слід було народжувати дітей з Періс, а не з Кім Кардашян", - сказав репер.

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Одіозний виконавець також заявив, що міг таким чином розбагатіти.

"Уявляєте, якби у мене були діти від Періс Хілтон? Скільки готелів я б зараз мав?" - додав він.

Виходить, Каньє шкодує про те, що має дітей від Кім Фото Getty Images

Також він порівняв себе з Арнольдом Шварценеггером, який свого часу крутив роман з домробітницею і має від неї дитину.

"Якщо ви схожі на Арнольда Шварценеггера і у вас є дитина з нянею, єдина влада няні - забрати ваших дітей. Тож єдина влада Кім - забрати моїх дітей. Я народив дітей з помічницею королеви, брате", - сказав він.

Здається, таким чином репер висловив незадоволення тим, що Кім Кардашян намагається добитися через суд одноосібної опіки над їхніми чотирма дітьми: 11-річною Норт, 9-річним Сейнтом, 7-річною Чикаго та 6-річним Псалмом.

Також інсайдер заявляв, що Кім Кардашян відчуває огиду від того, на що перетворився її колишній чоловік.