"Народив дітей з помічницею королеви": Каньє Вест шокував заявою про Кім Кардашян

Юлія Леськова - 26 квітня, 14:39
Каньє Вест позує для фото
Фото Getty Images

Скандальний американський репер Каньє Вест шокував прихильників заявою про те, що він повинен був мати дітей від світської левиці Періс Хілтон, а не від Кім Кардашян. 

Про це він заговорив на стрімінговій платформі Twich, де був забанений після 7 хвилин від початку трансляції, пише видання Page Six. 

"Кім була помічницею Періс Хілтон. Мені слід було народжувати дітей з Періс, а не з Кім Кардашян", - сказав репер. 


Одіозний виконавець також заявив, що міг таким чином розбагатіти. 

"Уявляєте, якби у мене були діти від Періс Хілтон? Скільки готелів я б зараз мав?" - додав він. 

Каньє Вест зі своєю колишньою дружиною Кім Кардашян

Виходить, Каньє шкодує про те, що має дітей від Кім

Фото Getty Images

Також він порівняв себе з Арнольдом Шварценеггером, який свого часу крутив роман з домробітницею і має від неї дитину. 

"Якщо ви схожі на Арнольда Шварценеггера і у вас є дитина з нянею, єдина влада няні - забрати ваших дітей. Тож єдина влада Кім - забрати моїх дітей. Я народив дітей з помічницею королеви, брате", - сказав він. 

Здається, таким чином репер висловив незадоволення тим, що Кім Кардашян намагається добитися через суд одноосібної опіки над їхніми чотирма дітьми: 11-річною Норт, 9-річним Сейнтом, 7-річною Чикаго та 6-річним Псалмом. 

Також інсайдер заявляв, що Кім Кардашян відчуває огиду від того, на що перетворився її колишній чоловік. 

Читайте також:

Розлучаються чи ні? Представник Веста і Сенсорі розповів, що відбувається в їхніх стосунках

"Робив те саме зі мною та Кім": колишня Каньє Веста розповіла, чому він змушує своїх жінок публічно оголюватися

Шлюбу кінець? Каньє Вест та Б'янка Сенсорі почали жити окремо

Кім Кардашян Каньє Вест
Приєднуйтесь до дискусії
Загрузка...
Останні матеріали
Більше матеріалів