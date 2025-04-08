"Їй огидно, на що перетворився Каньє": Кардашян на тлі скандалів з Вестом вирішила прийти на поміч його другій дружині

Американська теледіва та бізнесвумен Кім Кардашян хоче допомогти дружині свого колишнього чоловіка Каньє Веста, Б'янці Сенсорі.

За інформацією інсайдерів, Кім вважає, що 30-річна Б’янка потребує підтримки, особливо на тлі нових скандалів, пов’язаних із 47-річним Каньє. Про це повідомляє Daily Mail.

Останнім часом Кардашян почала дедалі частіше з’являтися на публіці у вбраннях, схожих на ті, що обирає Б’янка — відверті, провокативні, з мінімумом одягу. Джерела повідомляють, що зірка не лише не засуджує стиль обраниці свого екса, а навпаки, вважає його проявом сили та впевненості. Подейкують, що вона навіть розглядає Сенсорі як потенційну модель для свого бренду SKIMS.

Ходять чутки, що Вест і Сенсорі почали жити окремо через проблеми у шлюбі Фото Instagram

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44-річна Кім, за словами близьких до неї людей, щиро переймається станом Б'янки, адже останнім часом Каньє Вест дедалі більше шокує громадськість своїми заявами. Артист дозволив собі низку антисемітських висловлювань, носив прикраси з нацистською символікою і з'являвся в інтерв'ю у дивному одязі. Його також звинувачують в сексуальному насильстві.

Особливо обурила Кім нова пісня Каньє, у якій він порівняв свій шлюб із Б'янкою з токсичними стосунками скандального репера P.Diddy та співачки Кессі. В цій композиції також натякалося на серйозні конфлікти між артистом і його теперішньою дружиною.

"Кім огидно те, на що перетворився Каньє, незалежно від того, психічно хворий він чи ні, їй здається, що вона його навіть не знає. Після його пісні про Б'янку вона вважає, що найкращим варіантом дій буде об'єднатися з нею. Якщо вона забере її від Каньє, це може спричинити зміни в ньому, коли він почне бачити, що втрачає все, що йому дороге", — каже інформатор.

Кім також зважає на ставлення своїх дітей до Б'янки. За словами інсайдерів, вони щиро її люблять. Це ще одна причина, чому Кардашян не хоче сваритися з новою дружиною Веста, а прагне налагодити контакт. Водночас за інформацією джерел, сама Сенсорі поки що не готова до такого союзу.

Нагадаємо, Кардаш’ян та Вест були одружені з 2014 по 2021 рік і мають четверо дітей — Норт, Сейнта, Чикаго і Псалма. Після розриву відносини між ними залишаються напруженими, особливо після нещодавніх гучних заяв репера, який висловлював невдоволення "впливом білої жінки" на його темношкірих дітей та погрожував "оголосити війну" колишній дружині.

За чутками, Кім звернулася до юристів, щоб заблокувати публікацію однієї з пісень Каньє і P.Diddy, в якій звучить голос їхньої доньки Норт. Бізнесвумен навіть погрожує позбавити репера батьківських прав.

Інсайдери впевнені, що Кім хоче допомогти Б'янці повернутися до нормального життя, але та поки не готова прийняти таку пропозицію Фото Instagram

Розмови про розлучення Веста і Сенсорі, які побрались у 2022-му, активно ширяться мережею після їхньої оголеної появи на Греммі.

Нещодавно ексчоловік Кім заявив про "любов" до Гітлера та нацизму, після чого видалив свій акаунт в X. До речі, не так давно інша колишня Каньє розповіла, чому він змушує своїх жінок публічно роздягатися.