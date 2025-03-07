"Робив те саме зі мною та Кім": колишня Каньє Веста розповіла, чому він змушує своїх жінок публічно оголюватися

Колишня дівчина 47-річного Каньє Веста, модель Ембер Роуз розкрила причину, через яку скандальний репер змушує своїх партнерок носити відвертий одяг та публічно оголюватися.

За словами Роуз на подкасті Club Shay Shay, Каньє ще під час їхніх стосунків з 2008 по 2010 рік намагався контролювати її стиль і наполягав, щоб вона вдягалася максимально провокаційно, пише Daily Mail.

Ембер пригадала, що Каньє змушував її одягати прозорі сукні та сексуальні образи, називаючи це "високою модою". Модель зізналася, що після розриву з Вестом її імідж продовжував працювати проти неї, оскільки в мережі вона стикнулася з хейтом через луки, які носила.

Ембер Роуз розповіла, що повністю змінила стиль і носила ненависний їй одяг у стосунках з репером Фото Getty Images

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"Я пам'ятаю, як плакала і сперечалася з ним і казала: "Я не хочу носити це лайно". Він казав: "Ти не розумієш, це мода, а я геній"... Я все ще не хотіла це вдягати, але я пішла в цьому і мене з'їли в інтернеті", — згадує модель.

Роуз також прокоментувала стиль нинішньої дружини Веста, 30-річної Б’янки Сенсорі, яка шокує публіку своїми відвертими образами. За її словами, стиль Б’янки — це виключно вплив Каньє. Дівчина заявила, що аналогічні він поводився і зі своєю колишньою дружиною Кім Кардашян.

"Її точно Каньє так одягає. Він робив те саме зі мною та Кім. Він такий, який є. Він хоче, щоб інші чоловіки хотіли його жінку. Це те, що йому треба. Він любить, коли чоловіки "пускають слину" на його жінку. Ось що йому подобається. Він хоче, щоб всі його друзі хотіли тр****ти його дівчину. Він хоче, щоб коли він заходить в кімнату, його дівчина або дружина була найбажанішою", — розповіла Ембер

Колишня Веста вважає, що він примушує Сенсорі оголюватися Фото Getty Images

Нагадаємо, на цьогорічну премію Grammy Вест прийшов у компанії майже повністю оголеної Сенсорі. Тоді її вихід активно обговорювали у мережі, а після цього навіть ходили чутки про їхнє розлучення.

Від самого початку шлюбу у 2022 році зіркове подружжя регулярно привертає увагу своєю епатажністю. Б’янка могла з’явитися на публіці, заклеївши груди стрічкою, або ж вигуляти прозорі вбрання у компанії синів Каньє. До речі, у репера чотири дитини від Кім Кардашян.