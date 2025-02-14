Розлучаються чи ні? Представник Веста і Сенсорі розповів, що відбувається в їхніх стосунках

Шум, який здійняли останні новини про ймовірне розлучення американського репера Каньє Веста та його дружини Б'янки Сенсорі, досі не вщухає.

Ажіотаж почався після того, як 47-річний Каньє разом з 30-річною Б'янкою з'явився на червоній доріжці Греммі. Сенсорі вдягнула провокаційне прозоре вбрання, що викликало обурення серед коментаторів.

Це був не єдиний скандал, адже Вест нещодавно опинився в центрі уваги через антисемітські висловлювання та продаж футболок зі свастикою. За інформацією інсайдерів, це стало останньою краплею для Б'янки. Джерела повідомляли, що вона вирішила розірвати стосунки, заявивши, що не хоче бути пов'язаною з такими діями чоловіка.

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"З неї досить. Футболка зі свастикою (яку він продає) стала останньою краплею. Вона сказала йому, що вона не така, і що не може асоціюватися з цим. Він каже, що має над нею владу, а потім продає ці футболки. Це відбивається на ній, і вона не хоче бути частиною цього цирку. Він каже, що вона просто "злиться на нього", але зараз вона сказала йому, що між ними все скінчено", — розповів інсайдер для Page Six.

Як пише Daily Mail, Каньє опублікував у соцмережах визначення терміна слова "примус" менш ніж за годину після появи новин про їхнє ймовірне розлучення. Він також залишив загадковий підпис до своєї публікації: "Так, примус є незаконним". За кілька хвилин пост був видалений.

Однак, як стало відомо пізніше від The Hollywood Reporter, представник пари відповів на ці чутки, спростовуючи інформацію про розлучення.

Колишній Кім Кардашян ніяк не заспокоїться і продовжує фігурувати у скандалах Фото Getty Images

"Ye (нове ім'я репера) і Б'янка в Лос-Анджелесі, збираються разом насолоджуватись Днем святого Валентина. Усі оголошення про їхнє особисте життя мають надходити безпосередньо від них, а не з чуток у таблоїдній пресі. Це вже п'ятий чи шостий раз, коли ЗМІ помилково повідомляють, що Ye і Б'янка розлучаються? Я збився з рахунку", — прокоментував представник зірок.

Це вже не вперше, коли користувачі говорять про їх розлучення. Ще в жовтні минулого року інсайдер розповідав про проблеми в їхньому шлюбі.

Ще до чуток про розрив в мережі з'являлась інформація, що Вест і Сенсорі домовились про розподіл майна, згідно з яким Б'янка має отримати 5 мільйонів доларів після розлучення. Офіційно це ніхто не підтвердив.

Ще з початку свого шлюбу у 2022 році зіркова пара не перестає епатувати мережу. Б'янка могла обклеїти стрічкою свої оголені груди та прогулятись в прозорих образах із синами Каньє.

Нагадаємо, скандальний Вест також прокоментував свою "любов" до Гітлера та нацизму. А після незрозумілих публікацій в X він видалив свій акаунт. Це сталось у відповідь на прохання зірки "Друзів" Швіммера до Ілона Маска заблокувати репера.