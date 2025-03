Кардашян може забрати в Веста право опіки над дітьми - ЗМІ

Кім Кардашян та Каньє Вест прожили в шлюбі сім років та мають чотирьох спільних дітей Фото Getty Images

Подейкують, американська реалітізірка Кім Кардашян готується до судового протистояння зі своїм ексчоловіком Каньє Вестом, щоби позбавити його права опіки над чотирма спільними нащадками.

Терпець Кім урвався, коли Каньє залучив старшу доньку, 11-річну Норт до запису свого треку з одіозним P.Diddy, який зараз перебуває в тюрмі.

Про це пише Ace Showbiz.

Кардашян зробила запит на проведення термінового судового слухання за участі юристів і медіатора, щойно дізналася, що Вест готує реліз скандального треку "Lonely Roads Still Go to Sunshine". Намагалася вона достукатися до екса й у приватній переписці, яку він згодом оприлюднив у соцмережі. Кім закликала Каньє не випускати композицію та аргументувала бажанням захистити Норт і тим, що зареєструвала імена їхніх дітей як торгові марки.

Кім була категорично проти того, щоби ім'я її доньки було якимось чином повязане з іменем P.Diddy Фото з Instagram Кардашян

Проте репер не дослухався і вчинив по-своєму. Ба більше, він публічно звинуватив "банду Кардашянів" у обмеженні його можливостей як батька, порівнявши чинну угоду щодо опіки з відвідуванням в'язниці та пригрозивши "війною" в суді.

Під час розлучення Кардашян і Вест домовилися, що опіка над нащадками буде спільною, як фізична, так і юридична. Схоже, другу частину тепер і збирається переглянути зіркова мама.

Джерела, наближені до реалітідіви, повідомили, що її турбує "благополуччя та безпека дітей" і що вона прагне "захистити їх від впливу контроверсійної поведінки Каньє". Кім бажає, щоби Норт, 9-річний Сейнт, 7-річна Чикаго і 5-річний Псалм зростали в здоровому та спокійному середовищі.

Як відомо, самого Каньє Веста теж звинувачують у сексуальному насильстві, вчиненому на одній із вечірок P.Diddy. Не покращила репутації артиста й його нещодавня заява щодо любові до Адольфа Гітлера.