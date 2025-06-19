Кароль у складних стійках на руках показала, як бореться зі стресом. Відео
Співачка Тіна Кароль з тих, хто позбувається тривожності завдяки спорту.
У своєму Instagram виконавиця показала (не)легкий спосіб знайти спокій у складних йога-позах. І в цьому їй допомогла її тренерка Ірина Ковальчук.
"Краплина підтримки у важкі часи, більше, ніж океан уваги у момент тріумфу", - зазначила вона.
Як відомо, всім складним вправам у йозі Тіна вчилася сама. Раніше вона розказувала, чому вирішила опанувати йогу і про важливість розтяжки для її професії.
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