Кароль у складних стійках на руках показала, як бореться зі стресом. Відео

Марія Мельник - 19 червня, 14:50

Співачка Тіна Кароль з тих, хто позбувається тривожності завдяки спорту.

У своєму Instagram виконавиця показала (не)легкий спосіб знайти спокій у складних йога-позах. І в цьому їй допомогла її тренерка Ірина Ковальчук. 

"Краплина підтримки у важкі часи, більше, ніж океан уваги у момент тріумфу", - зазначила вона.

Кароль у стійці на руках

До речі, раніше артистка вчила підписників деяким складним йога-позам


Кароль показала складну стійку

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Як відомо, всім складним вправам у йозі Тіна вчилася сама. Раніше вона розказувала, чому вирішила опанувати йогу і про важливість розтяжки для її професії.

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