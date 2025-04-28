"Лише зараз готова зазирнути в очі іншого чоловіка": Кароль у 12-ту річницю смерті Огіра зворушила зізнанням про життя, сповнене аскез

12 років тому 28-го квітня пішов з життя чоловік співачки Тіни Кароль, продюсер Євген Огір, який кілька років боровся з онкологією.

У річницю його смерті зірка зворушила зізнаннями про своє життя з того моменту, як втратила коханого. Пост вона написала у Telegram.

"28 квітня. 12 років тому. Розлука навіки не вербальна, а фізична, що обпалює розум та душу фантомами його присутності.

Говорять, що життя ділиться на 12-річні життєві цикли. Багато що говорять, а я живу завжди своїм відчуттям, що гідно, а що ні, і інтуїцією. І ось я прийняла цей бій, цей шлях, сука, складний до крику кожної клітини, до скрипу зубів, без права на помилку. Сповнений покладання надій тільки на себе. Сповнений аскез і целібату", - на втримала емоцій Тіна.

12 років Тіна Кароль вдова Фото @michael_fedorak

"Відсутність права на слабкість, бо росте син, який має бачити маму лише переможницею і героїнею, і він бачив мене лише такою, завжди. Не зраджуючи принципи людяності і патріотизму, зумівши пережити натиск, шантаж та жорстокість — вистояла, залишилась тверезою і красивою, духовно та фізично сильною.

Завжди буду кращою версією себе в кожному наступному кроці", - запевнила Кароль.

"Я стала вдовою в 28. І лише зараз, у 40, я готова підняти голову і зазирнути в очі іншого чоловіка, тільки тепер це має відгук у моєму поклику і запиту для всесвіту. Тільки тепер це зрозуміло вже дорослому, розумному сину, якому все небо, до якого могла дотягнутись, прихилила", - здивувала раптовим зізнанням співачка.

Усі ці роки Тіна приховувала своє особисте життя і продовжувала триматися образу самотньої і сильної жінки Фото @michael_fedorak

"Не бійтеся виклику, бійтеся змію під виглядом слабкості, яка роз'їдає свідомість і губить отрутою. За цей період написано стільки хітів, і була спроможність допомагати іншим, що наступні 12 років точно стануть кращими, і вистачить знань і волі для служіння людям, залишатись взірцем достойної жінки та сучасної натхненної енергії, що всиляє життя і віру в руїни людських надій", - підсумувала артистка.

Нагадаємо, після смерті чоловіка Тіна залишилася жити у будинку під Києвом, який їй подарував Євген, а добудовувала вона його вже сама.

У своєму першому інтерв'ю після втрати коханого Кароль розповіла про останній період життя з чоловіком, який назвала тривалим прощанням.



