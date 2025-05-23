Троянди, танці та спокуса: Кароль у топі та обтислій мініспідниці похизувалася тонкою талією в грайливому кліпі

Карина Тімкова - 23 травня, 12:30

Співачка Тіна Кароль презентувала кліп на новий сингл "Балкони" — іронічну композицію, яка ще до офіційного релізу встигла стати вірусною у TikTok.

Користувачі підхопили фразу "На ображених балкони падають" і зняли вже понад 18 тисяч роликів з використанням частини треку.

"Ця історія — про вибір: образитися чи посміхнутися", — поділилася 40-річна артистка.

Тіна Кароль посвітила оголеними ніжками серед квітів

У кліпі співачка показалася серед троянд

Фото pnmrvalexey

Музичне відео знімали серед теплиць, в якому вирощують троянди. Підрізані квіти у кадрі символізують обірвані надії, що залишаються після нездійсненого кохання. У самій композиції Тіна співає "любимо, але мимо".

Тіна Кароль у міні з розрізами посвітила струнким тілом

До зйомок доєдналася група танцівників

У кліпі Кароль з'явилась у топі та спокусливій мінісукні від українського бренду. Зірка активно готувалася до зйомок: мінус 4 кілограми, щоденні інтенсивні тренування зі скакалкою і вправами на планці, а також особливий режим харчування з контролем інсулінового рівня.

Тіна Кароль у спідничці й топі посвітила пласким животом

Виконавиця захопила своїм спокусливим виглядом

Тіна Кароль у прозорих колготках посвітила стрункими ногами

Тіна похизувалася стрункою талією та ніжками

Тіна Кароль у сексі луці засвітила плаский живіт та струнку талію

"Балкони" — це ще один привід усміхнутись замість того, щоб ображатись

Тіна Кароль у спокусливому луці знялася в новому кліпі

Автором пісні "Балкони" виступив Іван Клименко

Нагадаємо, Тіна обожнює вдягати сексуальні образи та позувати для спокусливих фотосетів. Також знаменитість ділилася таємницями своєї краси й стрункості. А ще вона активно займається спортом та вражає складними асанами з йоги.

Щодо інших музичних робіт Кароль, то нещодавно вона у компанії Tayanna і Ділі випустила альбом мантр, а разом із SadSvit презентувала антиутопічну пісню.

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Тіна Кароль
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