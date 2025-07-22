Дочка Філатова у спортлуці вразила схудненням за 5 місяців та показала різницю. Фото

Марія Мельник - 22 липня, 17:00

30-річна донька міського голови Дніпра Бориса Філатова, Катерина Філатова похизувалася успіхами у схудненні.

У своєму Instagram Катерина посвітила спиною у спортзалі і розказала, скільки кіло скинула.

Філатова посвітила спиною

За 5 місяців Філатова скинула 8 кіло і зауважила, що при цьому не втратила м'язову тканину, а лише жир

Філатова посвітила спиною
Катерина Філатова в купальнику посвітила підсушеним пресом

Так нині виглядає тіло дівчинини в купальнику


А такий вигляд дівчина мала минулого року. Різницю дійсно видно

А такий вигляд дівчина мала минулого року. Різницю дійсно видно

Як відомо, ще в січні цього року Катя поставила собі за мету до весілля набути свою найкращу фізичну форму. І, схоже, вона цього досягнула. 

До того ж, Філатова з тих, для кого спорт є невід'ємною частиною життя. Катерина з мамою Мариною багато років займаються підкоренням гірських вершин.

Не так давно вона показувала, як досвідчені альпіністки зайшли на найвищу точку Німеччини - Цугшпіце (2962 м).

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