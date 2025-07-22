Дочка Філатова у спортлуці вразила схудненням за 5 місяців та показала різницю. Фото
30-річна донька міського голови Дніпра Бориса Філатова, Катерина Філатова похизувалася успіхами у схудненні.
У своєму Instagram Катерина посвітила спиною у спортзалі і розказала, скільки кіло скинула.
Як відомо, ще в січні цього року Катя поставила собі за мету до весілля набути свою найкращу фізичну форму. І, схоже, вона цього досягнула.
До того ж, Філатова з тих, для кого спорт є невід'ємною частиною життя. Катерина з мамою Мариною багато років займаються підкоренням гірських вершин.
Не так давно вона показувала, як досвідчені альпіністки зайшли на найвищу точку Німеччини - Цугшпіце (2962 м).
Приєднуйтесь до дискусії