Дочка Філатова у спортлуці вразила схудненням за 5 місяців та показала різницю. Фото

30-річна донька міського голови Дніпра Бориса Філатова, Катерина Філатова похизувалася успіхами у схудненні.

У своєму Instagram Катерина посвітила спиною у спортзалі і розказала, скільки кіло скинула.

За 5 місяців Філатова скинула 8 кіло і зауважила, що при цьому не втратила м'язову тканину, а лише жир Філатова посвітила спиною

Так нині виглядає тіло дівчинини в купальнику

А такий вигляд дівчина мала минулого року. Різницю дійсно видно

Як відомо, ще в січні цього року Катя поставила собі за мету до весілля набути свою найкращу фізичну форму. І, схоже, вона цього досягнула.

До того ж, Філатова з тих, для кого спорт є невід'ємною частиною життя. Катерина з мамою Мариною багато років займаються підкоренням гірських вершин.

Не так давно вона показувала, як досвідчені альпіністки зайшли на найвищу точку Німеччини - Цугшпіце (2962 м).