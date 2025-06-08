Поцілунки в полі під вельоном: донька Філатова показала перші кадри з весілля

Юлія Леськова - 8 червня, 15:18
Катерина Філатова позує для фото
Фото з Instagram Катерини Філатової

30-річна дочка міського голови Дніпра Бориса Філатова, Катерина Філатова, яка днями вийшла заміж, показала романтичне весільне відео зі своїм обранцем.

На чорно-білих кадрах Катерина та її коханий стоять у полі накриті її фатою й ніжно цілуються. 

"Просто одружені", - підписала відео Філатова. 


Катерина Філатова зі своїм коханим

Катерина замилувала чуттєвими кадрами з весілля

Катерина Філатова цілує свого чоловіка
Скріншот з Instagram Катерини Філатової
Катерина Філатова зі своїм новоспеченим чоловіком

Катерина розчулила весільним відео

До речі, про коханого Катерини відомо дуже мало: його звуть Віталієм і познайомилися молодята на тренуванні у спортклубі. 

Крім того, пропозицію руки та серця чоловік зробив Каті на її 30-річчя.

Нагадаємо, за кілька місяців до весілля Філатова почала активніше займатися у спортзалі, зазначаючи, що на святі має бути у своїй найкращій формі. 

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