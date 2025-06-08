Поцілунки в полі під вельоном: донька Філатова показала перші кадри з весілля

Фото з Instagram Катерини Філатової

30-річна дочка міського голови Дніпра Бориса Філатова, Катерина Філатова, яка днями вийшла заміж, показала романтичне весільне відео зі своїм обранцем.

На чорно-білих кадрах Катерина та її коханий стоять у полі накриті її фатою й ніжно цілуються.

"Просто одружені", - підписала відео Філатова.

Реклама:

Катерина замилувала чуттєвими кадрами з весілля

Скріншот з Instagram Катерини Філатової

Катерина розчулила весільним відео

До речі, про коханого Катерини відомо дуже мало: його звуть Віталієм і познайомилися молодята на тренуванні у спортклубі.

Крім того, пропозицію руки та серця чоловік зробив Каті на її 30-річчя.

Нагадаємо, за кілька місяців до весілля Філатова почала активніше займатися у спортзалі, зазначаючи, що на святі має бути у своїй найкращій формі.