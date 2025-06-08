Поцілунки в полі під вельоном: донька Філатова показала перші кадри з весілля
30-річна дочка міського голови Дніпра Бориса Філатова, Катерина Філатова, яка днями вийшла заміж, показала романтичне весільне відео зі своїм обранцем.
На чорно-білих кадрах Катерина та її коханий стоять у полі накриті її фатою й ніжно цілуються.
"Просто одружені", - підписала відео Філатова.
До речі, про коханого Катерини відомо дуже мало: його звуть Віталієм і познайомилися молодята на тренуванні у спортклубі.
Крім того, пропозицію руки та серця чоловік зробив Каті на її 30-річчя.
Нагадаємо, за кілька місяців до весілля Філатова почала активніше займатися у спортзалі, зазначаючи, що на святі має бути у своїй найкращій формі.
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