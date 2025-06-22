Донька Філатова у віночку та невагомій сукні попозувала у колоссі на Івана Купала

Юлія Леськова - 22 червня, 12:34
Катерина Філатова наробила фото у полі
Фото з Instagram Катерини Філатової

30-річна донька міського голови Дніпра Бориса Філатова, Катерина Філатова, яка нещодавно вийшла заміж, наробила фото у полі до Івана Купала. 

Катя попозувала у білій літній сукні, в'язаному кардигані та високих чорних чоботах. Довершенням образу став вінок з польових квітів. 

"Купала 25", - написала вона. 


Катерина Філатова у полі попозувала у сукні

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Катерина Філатова відсвяткувала Івана Купала

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Катерина Філатова наробила фото у вінку
Фото з Instagram Катерини Філатової

Нагадаємо, після весілля Катерина Філатова показала романтичне відео у полі зі своїм чоловіком. 

До речі, перед весіллям Катерина активно займалася у спортзалі, аби бути у своїй найкращій формі. 

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