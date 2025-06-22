Донька Філатова у віночку та невагомій сукні попозувала у колоссі на Івана Купала
30-річна донька міського голови Дніпра Бориса Філатова, Катерина Філатова, яка нещодавно вийшла заміж, наробила фото у полі до Івана Купала.
Катя попозувала у білій літній сукні, в'язаному кардигані та високих чорних чоботах. Довершенням образу став вінок з польових квітів.
"Купала 25", - написала вона.
Нагадаємо, після весілля Катерина Філатова показала романтичне відео у полі зі своїм чоловіком.
До речі, перед весіллям Катерина активно займалася у спортзалі, аби бути у своїй найкращій формі.
Приєднуйтесь до дискусії