Дочка Філатова в купальнику вмостилася на брилі заради ефектного кадру
Донька мера Дніпра Бориса Філатова, Катерина, яка нещодавно вийшла заміж та відсвяткувала 31-річчя, проводить медовий місяць в Одеській області і позує в купальнику на тлі місцевих краєвидів.
Ще в січні Катя ставила собі за мету набути найкращої фізичної форми до весілля та активно до неї йшла. І судячи з її фото в бікіні, мета дівчини досягнута.
"Одного дня я покажу це своїм дітям і скажу: це була ваша мама в розквіті сил", - підписала свої фото Філатова.
Філатова попозувала у синьому та коричневому купальниках на фактурній брилі та просто на тлі Чорного моря.
А також вона показалася зі своїм чоловіком Віталієм.
Нагадаємо, минулого літа Катерина Філатова повідомила про заручини. Це сталося в її день народження 4-го липня. І майже через рік дівчина вийшла заміж.
Про свого обранця вона майже нічого не розповідала, адже він непублічний і, судячи зо всього, хоче таким і залишитися.