Дочка Філатова в купальнику вмостилася на брилі заради ефектного кадру

ТаблоID - 7 липня, 13:00

Донька мера Дніпра Бориса Філатова, Катерина, яка нещодавно вийшла заміж та відсвяткувала 31-річчя, проводить медовий місяць в Одеській області і позує в купальнику на тлі місцевих краєвидів. 

Ще в січні Катя ставила собі за мету набути найкращої фізичної форми до весілля та активно до неї йшла. І судячи з її фото в бікіні, мета дівчини досягнута. 

"Одного дня я покажу це своїм дітям і скажу: це була ваша мама в розквіті сил", - підписала свої фото Філатова. 

Дочка Філатова в купальнику

Дочка Бориса Філатова відпочиває на Санжейці з чоловіком


Філатова попозувала у синьому та коричневому купальниках на фактурній брилі та просто на тлі Чорного моря. 

Катерина Філатова на пляжі в Одесі

Катерина явно задоволена своєю формою, над якою гарує в спортзалі

Чого не зробиш заради красивих кадрів

Чого не зробиш заради красивих кадрів

А також вона показалася зі своїм чоловіком Віталієм. 

Філатова з чоловіком

Новоспечене подружжя. Катерина, до речі, не повідомляла, чи змінила вона прізвище після одруження

Нагадаємо, минулого літа Катерина Філатова повідомила про заручини. Це сталося в її день народження 4-го липня. І майже через рік дівчина вийшла заміж. 

Про свого обранця вона майже нічого не розповідала, адже він непублічний і, судячи зо всього, хоче таким і залишитися. 

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