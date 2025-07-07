Дочка Філатова в купальнику вмостилася на брилі заради ефектного кадру

Донька мера Дніпра Бориса Філатова, Катерина, яка нещодавно вийшла заміж та відсвяткувала 31-річчя, проводить медовий місяць в Одеській області і позує в купальнику на тлі місцевих краєвидів.

Ще в січні Катя ставила собі за мету набути найкращої фізичної форми до весілля та активно до неї йшла. І судячи з її фото в бікіні, мета дівчини досягнута.

"Одного дня я покажу це своїм дітям і скажу: це була ваша мама в розквіті сил", - підписала свої фото Філатова.

Дочка Бориса Філатова відпочиває на Санжейці з чоловіком

Філатова попозувала у синьому та коричневому купальниках на фактурній брилі та просто на тлі Чорного моря.

Катерина явно задоволена своєю формою, над якою гарує в спортзалі

Чого не зробиш заради красивих кадрів

А також вона показалася зі своїм чоловіком Віталієм.

Новоспечене подружжя. Катерина, до речі, не повідомляла, чи змінила вона прізвище після одруження

Нагадаємо, минулого літа Катерина Філатова повідомила про заручини. Це сталося в її день народження 4-го липня. І майже через рік дівчина вийшла заміж.

Про свого обранця вона майже нічого не розповідала, адже він непублічний і, судячи зо всього, хоче таким і залишитися.