Філатова з донькою показали, як підкорювали найвищу точку Японії. Фото
31-річна донька міського голови Дніпра Бориса Філатова, Катерина Філатова разом з мамою продовжують підкорювати гірські вершини.
В Instagram Філатови закарбували момент підняття на найвищу гору Японії - Фудзі.
Як відомо, підкорювати найвищі точки для Марини і Катерини - звичне діло. Раніше дівчата заходили на найвищу точку Німеччини - Цугшпіце (2962 м).
А ще мама з донькою були в Катманду та на Монблані.
