Філатова з донькою показали, як підкорювали найвищу точку Японії. Фото

31-річна донька міського голови Дніпра Бориса Філатова, Катерина Філатова разом з мамою продовжують підкорювати гірські вершини.

В Instagram Філатови закарбували момент підняття на найвищу гору Японії - Фудзі.

Давненько Катерина не підкорювала вершини за кордоном. Була зайнята особистим життям

Так виглядає обід підкорювачів вершин

Каті не звикати ходити в гори і жити в польових умовах

Кількість бажаючих підкорити вершину вражає

Ось вам і секрет стрункості Філатової

Марина Філатова з прапором України на гірській вершині

Тільки уявіть силу духу дівчат, якщо їхнє хобі - підкорення гірських вершин...

Як відомо, підкорювати найвищі точки для Марини і Катерини - звичне діло. Раніше дівчата заходили на найвищу точку Німеччини - Цугшпіце (2962 м).

А ще мама з донькою були в Катманду та на Монблані.