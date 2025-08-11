Філатова з донькою показали, як підкорювали найвищу точку Японії. Фото

Марія Мельник - 11 серпня, 15:45

31-річна донька міського голови Дніпра Бориса Філатова, Катерина Філатова разом з мамою продовжують підкорювати гірські вершини.

В Instagram Філатови закарбували момент підняття на найвищу гору Японії - Фудзі.

Катерина Філатова підкорила гірську вершину
Давненько Катерина не підкорювала вершини за кордоном. Була зайнята особистим життям
Обід підкорювачів вершин

Каті не звикати ходити в гори і жити в польових умовах

Підйом на Фудзі в Японії

Кількість бажаючих підкорити вершину вражає

Філатова показалася за підкоренням Фудзі

Ось вам і секрет стрункості Філатової

Марина Філатова з прапором України на гірській вершині

Тільки уявіть силу духу дівчат, якщо їхнє хобі - підкорення гірських вершин...

Як відомо, підкорювати найвищі точки для Марини і Катерини - звичне діло. Раніше дівчата заходили на найвищу точку Німеччини - Цугшпіце (2962 м).

А ще мама з донькою були в Катманду та на Монблані.

Філатов
