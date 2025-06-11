Шлейф, корсет і мереживо: дочка Філатова за кілька днів після весілля показалася в сукні нареченої. Відео
Тиждень тому єдина донька мера Дніпра Бориса Філатова, Катерина вийшла заміж і вперше показалася зі своїм новоспеченим чоловіком. Утім, інтригу навколо свого весільного образу дівчина тримала кілька днів.
І ось нарешті Катя виклала в Instagram відео, де показалася в образі нареченої під час фотосесії.
30-річна Філатова, яка ретельно тренувалася, щоби виглядати на своєму святі якнайкраще, виходила заміж у розкішному платті зі шлейфом та в мереживному довгому вельоні. Макіяж нареченої був доволі стриманим, як і аксесуари - лише тоненька нитка перлів на шиї та сережки-цвяшки у вухах.
Бренд сукні Філатова не вказала.
Весільну подорожу любителька сходження у гори Катерина провела у Карпатах. Зі своїм чоловіком вона побувала на Говерлі та виклала селфі з вершини найвищої точки України.
Нагадаємо, зі своїм майбутнім чоловіком Катерина Філатова заручилася у липні минулого року, у день свого 30-річчя. Відомо, що пара познайомилася у спортклубі в Києві.