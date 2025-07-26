Кухар у яскравій сукні "загубилася" у Венеції. Відео
Прима-балерина Катерина Кухар поїхала відпочивати в Італію та поділилася захопливими кадрами з мандрівки.
Катерина у літній сукні А-силуету у квітковий принт насолодилася катанням на гондолі у Венеції, помилувалася архітектурою міста та показала інтер'єр місцевих закладів.
"Загубитися у Венеції - найкращий спосіб знайти себе", - підписала відео Кухар.
Нагадаємо, нещодавно Катерина Кухар заселфилася на відпочинку зі своєю донькою Настею.
До речі, балерина полюбляє квітковий принт в одязі - якось вона у заквітчаній сукні повторила легендарний конфуз Мерилін Монро.
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