Кухар у яскравій сукні "загубилася" у Венеції. Відео

Фото з Instagaram Катерини Кухар

Прима-балерина Катерина Кухар поїхала відпочивати в Італію та поділилася захопливими кадрами з мандрівки.

Катерина у літній сукні А-силуету у квітковий принт насолодилася катанням на гондолі у Венеції, помилувалася архітектурою міста та показала інтер'єр місцевих закладів.

"Загубитися у Венеції - найкращий спосіб знайти себе", - підписала відео Кухар.

Для прогулянки Венецією балерина обрала дуже романтичний літній образ

Кухар "потанцювала" на тлі вишуканої архітектури

В очах Каті - суцільний захват від побаченого

Скріншот з Instagram Катерини Кухар

Нагадаємо, нещодавно Катерина Кухар заселфилася на відпочинку зі своєю донькою Настею.

До речі, балерина полюбляє квітковий принт в одязі - якось вона у заквітчаній сукні повторила легендарний конфуз Мерилін Монро.