Кухар у яскравій сукні "загубилася" у Венеції. Відео

Юлія Леськова - 26 липня, 12:59
Катерина Кухар зробила селфі у машині
Фото з Instagaram Катерини Кухар

Прима-балерина Катерина Кухар поїхала відпочивати в Італію та поділилася захопливими кадрами з мандрівки. 

Катерина у літній сукні А-силуету у квітковий принт насолодилася катанням на гондолі у Венеції, помилувалася архітектурою міста та показала інтер'єр місцевих закладів. 

"Загубитися у Венеції - найкращий спосіб знайти себе", - підписала відео Кухар. 


Катерина Кухар показала кадри з прогулянки Венецією

Для прогулянки Венецією балерина обрала дуже романтичний літній образ

Катерина Кухар у Венеції

Кухар "потанцювала" на тлі вишуканої архітектури

Катерина Кухар показала, що робить у Венеції

В очах Каті - суцільний захват від побаченого

Катерина Кухар показала нове відео з відпочинку
Скріншот з Instagram Катерини Кухар

Нагадаємо, нещодавно Катерина Кухар заселфилася на відпочинку зі своєю донькою Настею. 

До речі, балерина полюбляє квітковий принт в одязі - якось вона у заквітчаній сукні повторила легендарний конфуз Мерилін Монро

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