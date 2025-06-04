Кухар у прозорій сукні в зірочки посвітила стегнами на прем'єрі фільму. Фото

Карина Тімкова - 4 червня, 15:15

Прима-балерина Катерина Кухар відвідала прем'єру фільму "Балерина" у Києві.

Для перегляду гостросюжетного бойовика зірка обрала спокусливий образ. А саме прозору чорну максісукню з комірцем, на якій були зображені зірки. Під низ вона вдягнула боді в тон.

Аутфіт 43-річна Кухар доповнила низьким пучком і елегантними сережками. У своїх Insta-сторіс вона грайливо попозувала біля постера, демонструючи фігуру.

Катерина Кухар у прозорих тканинах попозувала в автівці

Спочатку балерина показала свій макіяж і поділилася з підписниками цитатою з фільму

Фото instagram

Катерина Кухар у прозорому луці похизувалася струнким тілом

Народна артистка захопила своїм виглядом в кінотеатрі

Катерина Кухар у боді й прозорій тканині попозувала на прем'єрі

Кухар похизувалася стрункою фігурою і тонкою талією

Катерина Кухар у прозорій сукенці посвітила тілом в кінотеатрі

Балерина засвітила оголені ноги й стегна на прем'єрі стрічки

Як відомо, Катерина полюбляє зніматися в спокусливих фотосесіях та влаштовувати танці у ніжних луках. Також знаменитість показувалась у квітковому вбранні й позувала в total red.

Нагадаємо, від свого ймовірно колишнього чоловіка Олександра Стоянова Кухар виховує 9-річну доньку Настю. А від попередніх стосунків вона має 16-річного сина Тимура.

Читайте також:

"Боляче таке казати": Кухар зі сльозами на очах повідомила, що дістала серйозну травму під час виступу

Кухар в обтислому спортлуці повторила з донькою вірусний танець. Відео

Білявка, ще й із кучериками: Кухар приголомшила тим, як виглядала в юності. Фото

кухар
Приєднуйтесь до дискусії
Загрузка...
Останні матеріали
Більше матеріалів