Кухар у прозорій сукні в зірочки посвітила стегнами на прем'єрі фільму. Фото

Прима-балерина Катерина Кухар відвідала прем'єру фільму "Балерина" у Києві.

Для перегляду гостросюжетного бойовика зірка обрала спокусливий образ. А саме прозору чорну максісукню з комірцем, на якій були зображені зірки. Під низ вона вдягнула боді в тон.

Аутфіт 43-річна Кухар доповнила низьким пучком і елегантними сережками. У своїх Insta-сторіс вона грайливо попозувала біля постера, демонструючи фігуру.

Спочатку балерина показала свій макіяж і поділилася з підписниками цитатою з фільму Фото instagram

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Як відомо, Катерина полюбляє зніматися в спокусливих фотосесіях та влаштовувати танці у ніжних луках. Також знаменитість показувалась у квітковому вбранні й позувала в total red.

Нагадаємо, від свого ймовірно колишнього чоловіка Олександра Стоянова Кухар виховує 9-річну доньку Настю. А від попередніх стосунків вона має 16-річного сина Тимура.