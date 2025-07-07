Кухар замилувала рідкісним селфі з 10-річною донькою від Стоянова

Прима-балерина Катерина Кухар показала, як виросла їхня з (екс)чоловіком та колегою Олександром Стояновим донька Настя.

10-річна дівчинка та її зіркова мама попозували для спільного селфі автомобілі. Катерина опублікувала його в Insta-сторіс, обійшовшись без підпису.

Настя поки не досягла того віку, коли її стане складно вмовити на селфі з мамою

Нагадаємо, в Кухар також є син Тимур, якому вже 16 років. Парубок украй рідко показується в маминому фотоблозі. Як відомо, перша дитина Каті, дівчинка померла під час пологів.



