"Просто поставили перед фактом": Кухар пояснила, як стала "мамою в кубі". Фото, відео

Балерина Катерина Кухар у Instagram представила нового члена родини, який з'явився несподівано для неї та без її попередньої згоди. Зірка опублікувала фото та відео з чарівливим песиком, дівчинкою, яка зветься Белла.

"Знайомся, мамо, це Белла! У нас новий член родини. Прокидаюсь вранці — а на мене дивиться чотирилапий, пухнастий, з очима "ти-ж-мене-не-виженеш" собака", - поділилася Катя.

Донька Катерини Настя і Белла. Ну і як можна відмовити цим двом парам оченяток?

"І найцікавіше - ніхто мене ні про що не питав. Просто поставили перед фактом.Чекаю вже наступного етапу — приходу одразу невістки: "Знайомтесь, мамо, це Марина. Тепер вона буде жити з нами." (І що найстрашніше — уявити це не так вже й складно…", - філософськи зауважила вона.

Кухар не змогла не відзначити, що її діти, Тимур та Анастасія - молодці: "об’єднались, домовились, реалізували план на всі сто".

"Командна робота - дванадцять балів. Я от тільки не зрозуміла, в який момент їхня самостійність перетворилась на мою відповідальність. Так, відповідальність бігає по дивану. А діти - у школі. Ну що ж. Белла - значить Белла. Я тепер офіційно мама в кубі. Вітаю себе. І йду вивчати, як правильно обирати повідок", - констатувала Катерина.

Нагадаємо, в січні Кухар відсвяткувала свій 43-ій день народження. Настя допомогла мамі зняти про це кумедний відеоролик.

Як відомо, вже не один рік ширяться чутки, що Катерина розлучилася з батьком дівчинки, артистом балету Олександром Стояновим.