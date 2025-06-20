Кухар у квітчастому платті відтворила легендарний конфуз Мерилін Монро. Фото

Прима-балерина Катерина Кухар зробила грайливе фото для свого Instagram, відтворивши легендарний кадр із фільму "Сверблячка сьомого року", на якому потік повітря здіймає сукню акторки Мерилін Монро.

"Трішки вітерець...", - зазначила 43-річна Катерина у сторіс.

У Катерини пустотливий літній настрій

Нагадаємо, нещодавно Кухар у Києві вигуляла інші ефектну сукню: чорну та прозору максі з зірочками.

Як відомо, навесні Катерина, яка виховує сина Тимура і доньку Анастасію від екс(?)чоловіка Олександра Стоянова, неочікувано стала "мамою в кубі".