Кухар у квітчастому платті відтворила легендарний конфуз Мерилін Монро. Фото
Прима-балерина Катерина Кухар зробила грайливе фото для свого Instagram, відтворивши легендарний кадр із фільму "Сверблячка сьомого року", на якому потік повітря здіймає сукню акторки Мерилін Монро.
"Трішки вітерець...", - зазначила 43-річна Катерина у сторіс.
Нагадаємо, нещодавно Кухар у Києві вигуляла інші ефектну сукню: чорну та прозору максі з зірочками.
Як відомо, навесні Катерина, яка виховує сина Тимура і доньку Анастасію від екс(?)чоловіка Олександра Стоянова, неочікувано стала "мамою в кубі".
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