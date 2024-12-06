Смарагдова Кухар із квіткою на грудях попозувала біля роялю з юними талантами. Фото
Прима-балерина і керівниця Київського державного хореографічного коледжу Катерина Кухар знялася разом зі своїми студентами в ошатній фотосесії.
На світлинах, які танцівниця виклала в Instagram, вона в розкішних сукнях, прикрашених квітками, позує біля білого роялю у компанії юних талантів.
"Традиції, талант і натхнення! Фотосесія до прем’єри "Копелії" з нашими талановитими студентами – мить, яка назавжди в серці", - підписала світлини 42-річна артистка.
Нагадаємо, не так давно Катерина Кухар ділилася з підписниками власними лайфхаками, які помагають їй "балансувати на межі хаосу".
Між іншим, досі не зрозуміло, чи розлучилася балерина зі своїм чоловіком-колегою Олександром Стояновим. Адже пара давно не з'являється разом і не згадує одне про одного.