Смарагдова Кухар із квіткою на грудях попозувала біля роялю з юними талантами. Фото

Катерина Кухар поділилася новими фото

Прима-балерина і керівниця Київського державного хореографічного коледжу Катерина Кухар знялася разом зі своїми студентами в ошатній фотосесії.

На світлинах, які танцівниця виклала в Instagram, вона в розкішних сукнях, прикрашених квітками, позує біля білого роялю у компанії юних талантів.

Кухар нині опікується молодими талантами. Але і про себе не забуває Усі фото AGAPOV and ARNO

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"Традиції, талант і натхнення! Фотосесія до прем’єри "Копелії" з нашими талановитими студентами – мить, яка назавжди в серці", - підписала світлини 42-річна артистка.

Для зйомки прима-балерина обрала смарагдову вечірню сукню із золотою квіткою на грудях

Гріх не засвітити ніжки у такій сукні

Нагадаємо, не так давно Катерина Кухар ділилася з підписниками власними лайфхаками, які помагають їй "балансувати на межі хаосу".

Між іншим, досі не зрозуміло, чи розлучилася балерина зі своїм чоловіком-колегою Олександром Стояновим. Адже пара давно не з'являється разом і не згадує одне про одного.