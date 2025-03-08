"Права=свобода": Осадча з нагоди 8 березня наробила стильних фото і поміркувала про стереотипи та досягнення жінок

Телеведуча Катерина Осадча у своєму Instagram показала нові стильні фото та з нагоди Міжнародного жіночого дня поміркувала про те, як складно бути жінкою.

"Права = свобода. Сьогодні у світі відзначають міжнародний жіночий день і як би ми не ставилися до цього дня, як до радянського наративу цей день у світі є важливим коли можна гучно нагадати світу про мільйони жінок, які до сьогодні не мають прав взагалі", - написала Катя.

Ведуча додала, що сьогодні варто згадати та порадіти, що жінки мають права, а також не забувати, що це рівноправ'я добиваються досі.

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"Жінка за кермом? Зрозуміло. Жіноча логіка. Коли народжувати… Працює, а діти як? Яка кар‘єра, виховуй дітей. Насилля щодо жінки не завжди винен чоловік, можна повернути так, що вона сама винна (90% людей які потерпають від насилля в Україні - жінки). Менша зарплатня? Ну вона ж жінка. Коротка спідниця - шльондра. І це можна продовжувати нескінченно", - пригадала Осадча фрази, які частенько звучать у бік жінки.

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Також телеведуча зізналася, що жінкою бути складно.

"Ти з одного боку виправдовуєш всі соцстереотипи про маму і дружину, паралельно працюєш, а ще ж ти, як жінка не можеш старіти, набирати кілограми, маєш мати прес, підтягнути фігуру. В цей момент згадали про чоловіків до яких такого набору претензій немає?" - зазначила вона.

Останніми днями ведуча тішить шанувальників стильними фото Фото Марії Малкіної

Разом з тим Катерина зауважила, що написала це для того, аби жінки не забували, що:

"Діти спільні, що на кухні є місце для двох, що немає нічого, що вміє мама і не може тато. Що мати свою справу норма і підтримувати в цьому жінку - норма. Ми зробили багато всього. Але гендерні стереотипи все ще є", - підсумувала Осадча.

Нещодавно Катерина Осадча вразила фото у розкішній максісукні та поміркувала про життя, яке "несеться".

Також на 14 лютого Осадча зі своїм чоловіком Юрієм Горбуновим потішила шанувальників вікториною про знання їхньої лавсторі.