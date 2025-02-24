"Життя не хоче чути наше "не зараз"": Осадча в обтислому максі попозувала для стильного фотосету

Телеведуча Катерина Осадча у Instagram попозувала для нового стильного фотосету. Вона постала перед камерою в облягаючій максісукні та масивних прикрахах.

Декількома світлинами 41-річна Катя поділилася в Instagram 23-го лютого, у переддень третіх роковин повтомасштабного вторгнення Росії в Україну, щоби нагадати співвітчизникам про те, як важливо жити тут і зараз.

Катерина для нової фотосесії приміряла стриманий, але ефектний лук

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"Не на часі? Життя навколо несеться і не хоче чути наше - "не зараз". Годинник зупинився три роки тому, в календарі 22, за вікном 25, ніби багато зроблено, а відчуття, що небуло нічого, є 22 і потім багато днів в цьому 2022", - зазначила Осадча.

"Але давайте пообіцяємо одне одному, що будемо жити в 2025 і радіти йому, як можемо, як вміємо і як колись це було. Приводи знаходити ми вміємо", - додала вона.

Телеведуча закликає не опиратися рухові життя і не припиняти радіти

Образ Осадчої довершили масивні аксесуари і мерехтливий мейк

Нагадаємо, не початку лютого Катерина Осадча та її чоловік і колега Юрій Горбунов відсвяткували восьму річницю свого шлюбу, в якому рахують "рік за два". ТаблоID розказував історію кохання улюбленої телепарочки, яка приховувала свої стосунки аж до народження першої спільної дитини.