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Осадча висловилася щодо свого бажання мати доньку та народження дитини в 45 років

Юлія Леськова - 22 лютого, 16:21
Катерина Осадча позує для фото
Фото з Instagram Катерини Осадчої

41-річна телеведуча Катерина Осадча у своєму Instagram зізналася, чи наважилася б вона народити дитину у 45 та чи хотіла б донечку. 

Фанати поцікавилися у Каті, чи змогла б вона наважитися на другу дитину у 45 років.

"Якщо чесно, то я і зараз рахую скільки буде мені, коли Данило закінчить школу. Але в мене троє дітей, а на другу наважитися треба. Друга дитина - це зовсім інше відчуття, а третя - ще інше", - сказала ведуча.


Катя Осадча з молодшим сином

Данило - найменший син Каті Осадчої та Юрія Горбунова. Йому 3 роки. Ще у подружжя є 8-річний Іван

Також Катерина поділилася, що хотіла б собі доцю.

"Доньку хотіла. Але в мене троє прекрасних хлопців. Думаю, що мене чекають онучки", - відповіла вона.

Катерина Осадча показала синів
Також Осадча має 22-річного сина Іллю від попередніх стосунків

До речі, на початку 2022-го року Юрій Горбунов заявляв, що вони з Катериною Осадчою рухаються "вперед до доньки". 

Також вже у квітні того ж року подружжя казало, що після припинення воєнних дій подумає про всиновлення дитини.

На День закоханих Катерина Осадча та Юрій Горбунов влаштували одне одному перевірку на знання їхньої лавсторі.

На початку лютого пара відсвяткувала свою 8-му річницю шлюбу. 

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