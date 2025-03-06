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Незвична зачіска та розріз до стегна: Осадча у стильному луці виставила довгі ноги "просто для краси"

Карина Тімкова - 6 березня, 10:30

Телеведуча Катерина Осадча останнім часом все більше тішить підписників модними фотосесіями. А на цей раз вона вбралася в костюм у трендову смужку.

На нових кадрах, опублікованих в Instagram, 41-річна зірка елегантно позувала на кріслі. Її темно-синій аутфіт складався з приталеного вовняного жакета та максі-спідниці з середньою посадкою від бренду BAZHANE BTQ.

Образ завершували чорні підбори, колготки в тон і тонкий ремінь на талії. Серед аксесуарів виділялися блискучі сережки.

Катерина Осадча вразила новою фотосесією

Також знаменитість нанесла яскраву помаду і зробила пучок на голові

Усі фото @malkina.art

Катерина Осадча знялася у модній максі-спідниці

Катерина похизувалася стрункими ногами

Катерина Осадча попозувала у стильному костюмі

Ведуча вміє створювати розкішні луки

"Залишу це тут, просто для краси", — підписала нові фото телеведуча.

Катерина Осадча вдягнула трендовий темно-синій аутфіт

Осадча граційно попозувала серед мінімалістичного інтер'єру

Катерина Осадча попозувала у костюмі в смужку

Ціна піджака складає 21 400 грн, а ціна спідниці — 8 600 грн

До речі, вона не боїться показатися без макіяжу й під час тренування.

Осадча на стільці продемонструвала модний вовняний жакет

У коментарях підписники зірки написали: "Неймовірної краси жінка" і "Яка шикарна леді", похваливши за стильний фотосет

Нагадаємо, Катерина вже 8 років заміжня за ведучим Юрієм Горбуновим. Подружжя виховує двох спільних синів: 8-річного Івана і 3-річного Данила. Знаменитості обожнюють проводити час зі своїми хлопчиками. Також від попередніх стосунків Осадча має 22-річного сина Іллю.

Нещодавно ведуча прокоментувала бажання народити доньку після 40 років.

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