Незвична зачіска та розріз до стегна: Осадча у стильному луці виставила довгі ноги "просто для краси"
Телеведуча Катерина Осадча останнім часом все більше тішить підписників модними фотосесіями. А на цей раз вона вбралася в костюм у трендову смужку.
На нових кадрах, опублікованих в Instagram, 41-річна зірка елегантно позувала на кріслі. Її темно-синій аутфіт складався з приталеного вовняного жакета та максі-спідниці з середньою посадкою від бренду BAZHANE BTQ.
Образ завершували чорні підбори, колготки в тон і тонкий ремінь на талії. Серед аксесуарів виділялися блискучі сережки.
"Залишу це тут, просто для краси", — підписала нові фото телеведуча.
До речі, вона не боїться показатися без макіяжу й під час тренування.
Нагадаємо, Катерина вже 8 років заміжня за ведучим Юрієм Горбуновим. Подружжя виховує двох спільних синів: 8-річного Івана і 3-річного Данила. Знаменитості обожнюють проводити час зі своїми хлопчиками. Також від попередніх стосунків Осадча має 22-річного сина Іллю.
Нещодавно ведуча прокоментувала бажання народити доньку після 40 років.