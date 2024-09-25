"В одне фото всіх зібрати можна тільки так": Осадча кумедно заселфилася з дітьми та Горбуновим

Телеведуча Катерина Осадча, її чоловік та колега Юрій Горбунов та сини - 7-річний Іван і 3-річний Данило показалися на спільному фото. Щоби зробити його зірковій мамі довелося докласти зусиль.

"Коли в одне фото всіх зібрати можна тільки так", - підписала селфі 41-річна Катя.

Катерина знайшла такий ракурс, щоби всі хлопці потрапили у селфі-кадр

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До речі, Горбунов, хоч і всміхається на фотографії, але, виявляється, почувається зараз не на всі сто. Він розказав "ЖВЛ представляє", що нещодавно переніс операцію та пересувається на милицях. Про це повідомляє "ТСН".

"Це побутова травма! Домашня, банальна побутова травма. Але операцію довелося відкладати, тому що я знімався. От відзнявся і зробили операцію", - пояснив Юрій.

"Тепер вже, як бачите, реабілітація на ногах, що теж не дуже добре", - зізнався він.

Нагадаємо, в серпні Горбунову виповнилося 54. Вітаючи коханого з днем народження, Катерина подякувала йому за те, що він її терпить.