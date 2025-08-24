"З мене лаха дреш весь час": Осадча з нагоди 55-річчя Горбунова назвала п'ять причин, чому любить його

Фото з Instagram Катерини Осадчої

Телеведуча Катерина Осадча привітала свого чоловіка, телеведучого Юрія Горбунова з 55-річчям, який святкує свій день народження разом із Днем Незалежності, та назвала 5 причин, чому його любить.

Відео вона опублікувала у своєму Instagram.

"Юрію, тобі 55. З днем народження. 5 причин, чому я тебе люблю. Взагалі, не можна казати "я тебе люблю за щось". Взагалі я тебе люблю тому, що ти є", - сказала Катя.

"Наше сімейне подвійне свято! Щороку ми святкуємо два дні народження - України і Юри Юрі 55, Україні 34. Любі, далі більше!" - написала Катерина

Першим, що Катерині подобається у чоловікові - це гумор. Вона зізналася, що коханий вічно жартує і з неї.

"П'ять найкрутіших рис, які мені в тобі подобаються - це гумор. Завжди, в будь-якій ситуації ти з гумором виходиш з найскладніших, іноді навіть сумних, історій. Ну і ти з мене лаха дреш весь час. Як ти мене називаєш? Старушечкою", - додала Осадча.

Також Катя зазначила, що Горбунов - це найкращий тато для дітей.

"Друге. Ти найкращий тато у світі. Ти обожнюєш наших хлопців. Ти хвилюєшся за них більше, ніж за мене, за себе і за будь-кого. З малечку міняв підгузки, гуляв, годував, прокидався вночі. Тому ти найкращий тато у світі", - наголосила зірка.

Осадча зазначила, що Горбунов обожнює їхніх дітей

Крім того, шоумен дуже гарний господар, який може і вдома попоратися, і в саду.

"Третє. Ти найкращий господар. Поїхати у супермаркет, прибрати у саду, прибрати вдома. Юра завжди по господарству 10/10", - сказала телеведуча.

Осадча також відзначила турботливість свого коханого, мовляв, з радістю допомагає і відгукується.

"Четверте. Ти найтурботливіший для мене, для дітей, для своїх оточуючих. Ти людина, яка відгукнеться. Ти людина, яка обов'язково допоможе. Тому ти людина з великим серцем", - зазначила вона.

Катя вважає свого чоловіка прекрасним господарем та людиною з великим серцем

Катерина додала, що дуже любить свого "старічка".

"П'яте. Я просто дуже тебе люблю. З днем народження. 55 - тільки початок. Ну і якщо я твоя старушка, то з днем народження мій старічок", - підсумувала вона.

Нагадаємо, у Катерини та Юрія двоє спільних дітей: 7-річний Іван та 4-річний Данило. Також Осадча виховує старшого сина, 22-річного Іллю від попередніх стосунків.

Як відомо, у серпні син Горбунова та Осадчої також святкував своє 4-річчя.