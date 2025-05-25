"Закоханий на все життя": Горбунов із нагоди Дня міста похвалився фото з Осадчою на київських локаціях
25 травня, 14:59
Продюсер та телеведучий Юрій Горбунов з нагоди Дня Києва похвалився фото з різних локацій столиці та пояснив, коли "закохався" у місто.
Юрій опублікував селфі на тлі Батьківщини-Матері, з дружиною Катериною Осадчою коло Андріївської церкви, а також попозував на тлі київської панорами.
"З днем Києва, наша дорога Столице! Приїхавши вперше до Києва вчитися в театральному інституті наприкінці 80-х, закоханий у тебе на все життя! Квітни та розквітай, наш красень, Київ! Перемоги всім нам", - написав Юрій.
Нагадаємо, Настя Каменських з нагоди Дня Києва наробила фото під каштаном, а продюсерка Ірина Горова назвала свої улюблені місця у столиці.
Як відомо, минулого місяця Юрій Горбунов і Катерина Осадча показали свою прогулянку з дітьми вулицями Києва.