"Закоханий на все життя": Горбунов із нагоди Дня міста похвалився фото з Осадчою на київських локаціях

Юлія Леськова
25 травня, 14:59
Юрій Горбунов позує для фото
Фото з Instagram Юрія Горбунова

Продюсер та телеведучий Юрій Горбунов з нагоди Дня Києва похвалився фото з різних локацій столиці та пояснив, коли "закохався" у місто. 

Юрій опублікував селфі на тлі Батьківщини-Матері, з дружиною Катериною Осадчою коло Андріївської церкви,  а також попозував на тлі київської панорами. 

"З днем Києва, наша дорога Столице! Приїхавши вперше до Києва вчитися в театральному інституті наприкінці 80-х, закоханий у тебе на все життя! Квітни та розквітай, наш красень, Київ! Перемоги всім нам", - написав Юрій. 


Юрій Горбунов обіймає Катерину Осадчу

Горбунов показав фото з коханою на вулицях Києва

Юрій Горбунов на селфі з Осадчою

У Києві Горбунов здобув популярність та кохання

Юрій Горбунов заселфився з Батьківщиною-Мати
Фото з Instagram Юрія Горбунова

Нагадаємо, Настя Каменських з нагоди Дня Києва наробила фото під каштаном, а продюсерка Ірина Горова назвала свої улюблені місця у столиці

Як відомо, минулого місяця Юрій Горбунов і Катерина Осадча показали свою прогулянку з дітьми вулицями Києва. 

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