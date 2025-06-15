Ростом 150 см і працює таксистом: Осадча у День батька влаштувала дітям кумедне опитування про Горбунова

Фото з Instagram Катерини Осадчої

Телеведуча Катерина Осадча разом зі своїми синами вирішила оригінально привітати з Днем батька Юрія Горбунова, тож влаштувала справжню вікторину для дітей.

Катя поцікавилася у своїх синів, що вони знають про свого татка.

За його словами, він любить свого татка, бо "він нас катає ввечері". Далі телеведуча запитала сина, скільки ж років його батьку, на це хлопчик відповів, що йому один рік, а працює він - таксистом!

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"Тато мріяв бути таксистом. А він працює, ну актором, ведучим і все", - виправив братика старший син подружжя, 8-річний Іван.

Осадча влаштувала кумедне опитування про Горбунова

На думку дітей, Юрій Горбунов зростом 150 сантиметрів. Така відповідь дуже здивувала Осадчу.

Далі хлопці відповідали на питання, що робить їхній батько, аби вони сміялися. Данило зазначив, що бігає й доганяє його. А от старший син відповів, що його веселить їздити з Горбуновим на гастролі.

Діти називали улюблене заняття Юрія та те, що він любить їсти.

"Нюхати квіти. Овочі", - відповів Данилко.

"Дякую вам, мої солодкі!! Дуже вас люблю!" - написав Юрій під відео з оригінальним привітанням

А от на питання: "Як ви знаєте, що тато вас любить?" хлопці відповіли:

"Бо він мені каже: "Я тебе люблю", - зазначив молодший син пари.

"Він мені щодня каже. Кожен вечір, кожен ранок", - зауважив старший нащадок.

Хлопці поділилися своїми знаннями про свого татка

Окрім цього хлопці вважають, що схожі на Горбунова характером, а найулюбленіше заняття з батьком - катання на машині та прогулянки.

Скріншот з Instagram Катерини Осадчої

Нагадаємо, Катерина Осадча та Юрій Горбунов останнім часом частенько діляться цікавим контентом зі своїми дітьми. Наприклад, нещодавно показали кумедне інтерв'ю зі старшим сином, а також зняли трендове відео "норм чи стрьом".

До речі, якось ТаблоID розповідав, як таємний роман Горбунова та Осадчої переріс у міцну родину.