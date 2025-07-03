Осадча у річницю стосунків з Горбуновим зізналася, чи уводила його з сім'ї та хто був ініціатором їхнього роману. Відео

Телеведуча Катерина Осадча та її чоловік Юрій Горбунов 3 липня святкують десяту річницю стосунків, вісім з яких вони перебувають у шлюбі.

У святковий день подружжя опублікувало відео, на якому розвіяло популярні міфи про себе і розповіло деталі їхнього роману. Як виявилось, у парі саме Катерина була ініціатором:

""Голос діти". І Юра такий: "Ну я вже розлучений". А я кажу: "Ну пішли, повечеряємо"".

Закохані розвіяли чутки, які вже тривалий час ходять у мережі Кадр з instagram

Юрій тим часом подумав: "З Осадчою? Вечеряти. О Боже". Але оскільки вона проявляла ініціативу, він вирішив, що "обов'язково треба одружитися з нею".

Також телеведучий відповів, чи турбує його різниця у зрості й той факт, що його дружина вища за нього:

"А чого мене має це хвилювати? У мене все інше більше. Ти на підборах просто велика, а так у нас різниця у 2 сантиметри".

Парочка потішила романтичним контентом у день своєї річниці

Зіркове подружжя пояснило, чи правда той факт, що вони не планували свою другу спільну дитину. Катя пояснила, що вони хотіли, але "не так, щоб планували". Зірка була настільки здивована новиною про вагітність, що навіть не одразу розповіла про це коханому. Зараз їхнім синам Івану і Данилу 7 і 3,5 роки відповідно.

Іншою інтригуючою темою був початок стосунків пари та попередній шлюб Юрія. Осадча сказала, що їхній роман закрутився, коли Горбунов був уже рік, як розлучений і додала: "Катя Юру з родини не уводила".

Нещодавно подружжя у День закоханих протестувало одне одного на знання своєї романтичної історії. А ще вони у двох в ошатних вбраннях показались у французьких Каннах.

До речі, зі своїми дітьми зіркові батьки проводять багато часу і влаштовують їм веселі розваги. Також Осадча і Горбунов обожнюють стильні сімейні фотосесії.

Якось ТаблоID описував цікаві факти про стосунки Катерини та Юрія і про початок їхнього роману.