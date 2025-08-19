"Наш молодший, але такий дорослий": Осадча зворушливо привітала сина з 4-річчям та згадала, як "в тумані" їхала в пологовий

Тамара Кудрявченко - 19 серпня, 11:40
Осадча з сином Данилом

Катерина Осадча привітала молодшого сина з днем народження

19-го серпня молодшому синочку телеведучих Катерини Осадчої та Юрія Горбунова, Данилу виповнилося 4 роки. 

Зіркова мама присвятила хлопчику зворушливі слова, поділилася спогадами про його народження та показала багато милих сімейних фото. 

"Наш Данилко, наш ніжний хлопчик З ДНЕМ НАРОДЖЕННЯ! Чотири роки тому ти так несподівано з’явився на світ, що три дні батьки не могли визначитися з ім’ям, і друзі з родичами просто вітали нас із народженням "Юрійовича" :)", - пригадала Осадча. 


Горбунов і Осадча з сином Данилом

Юрій та Катерина з їхнім маленьким "Юрійовичем"

"Ти вирішив народитися саме тоді, коли все місто стояло в заторах через парад до 30-річчя незалежності, а мама в легкому тумані сіла за кермо й повезла себе в пологовий :) 

Ти так швидко почав говорити, що я навіть не помітила цього моменту — лише одного дня почула: "Мама, яка гарна сукня"", - поділилася Катя.

Катя Осадча з маленьким синочком

Ведуча згадала, як сама їхала в пологовий крізь затори

"Я обожнюю наш час удвох, коли ми вчимося домовлятися й чути одне одного. Данилочку, ти наш молодший, але вже такий дорослий. Ми зробимо все, щоб ти був щасливим. Любимо тебе безмежно ❤️Мама, тато і Іван", - привітала сина телеведуча. 

Молодші сини Осадчої від Горбунова

Данило зі своїм старшим братом Іваном

Брати Горбунови

Схоже, хлопцям весело разом

У Каті з Юрою росте артистичний малюк

Який красунчик!

Раніше Катя казала, що третьою чекала дівчинку, тому не одразу змогла вигадати ім'я сину

Юрій Горбунов теж привітав Данила з 4-річчям та виклав фото з ним. 

Нагадаємо, першому спільному сину Осадчої і Горбунова, Івану 8 років. Також у 41-річної Катерини є старший син Ілля від першого шлюбу, який навчається за кордоном. 

Осадча
