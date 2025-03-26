"Це на мене так Париж вплинув": Остапчук дала рецепт улюблених котлет

Дружина шоумена Володимира Остапчука, Катерина Остапчук після повернення з Парижа надихнулася на приготування простих страв.

У своєму Instagram мама показала, як приготувати котлети з гречкою і горошком.

"Котлети, гречка й горошок. Це на мене так Париж вплинув. З'явилося натхнення. Ну і бажання їсти смачну їжу, а не французьку. Вова каже, що Париж - занадто дорогий стимул готувати", - пожартувала Остапчук.

Для приготування знадобиться: 300 гр курячого фаршу, 300 гр індичого фаршу, 100 гр твердого сиру, 170 гр рікоти, 1 велике яйце, 1 цибуля, сіль, спеції або приправу до фаршу.

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Спершу слід обсмажити цибулю і подрібнити її у блендері

Далі - змішати цибулю з фаршем

Катя обсмажує котлети на маслі Гхі

Водночас Остапчук зварила гречку з додаванням оливкової олії і спецій

"Котлети спочатку до золотистої скоринки на пательні посмажити, а потім у духовку на 15 хвилин при 190 градусах", - проінструктурувала Катя.

Виглядає по-весняному

До речі, не лише Катерина (в родині Остапчуків) наділена кулінарними здібностями. Раніше Володимир показував, як приготувати смачні сирники.