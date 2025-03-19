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Остапчук із нагоди 7-річчя старшого сина поділився рідкісним фото його і доньки від першого шлюбу

Марія Ткаченко - 19 березня, 11:45
Вова Остапчук

Володимир Остапчук - батько трьох дітей

Фото з Instagram Остапчука

Шоумен Володимир Остапчук, який торік пояснював, чому майже не показує в мережі своїх нащадків від першого шлюбу, Емілію та Евана, зробив виняток із нагоди 7-го дня народження хлопчика.

У Insta-сторіс він опублікував фото дітей.

Діти Володимира Остапчука

Сім років тому Володимир лише з третьої спроби зміг перерізати пуповину новонародженому Евану


Нагадаємо, Еван та його 11-річна сестра мешкають зі своєю мамою Оленою в Канаді, куди виїхали на початку повномасштабного вторгнення. Чинна дружина Остапчука, Катерина якось називала суму аліментів, яку платить шоумен.

Як відомо, Емілія та Еван уже знайомі зі своїм молодшим братиком, 3-місячним Тимофієм через відеозв'язок.

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