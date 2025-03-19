Остапчук із нагоди 7-річчя старшого сина поділився рідкісним фото його і доньки від першого шлюбу
Шоумен Володимир Остапчук, який торік пояснював, чому майже не показує в мережі своїх нащадків від першого шлюбу, Емілію та Евана, зробив виняток із нагоди 7-го дня народження хлопчика.
У Insta-сторіс він опублікував фото дітей.
Нагадаємо, Еван та його 11-річна сестра мешкають зі своєю мамою Оленою в Канаді, куди виїхали на початку повномасштабного вторгнення. Чинна дружина Остапчука, Катерина якось називала суму аліментів, яку платить шоумен.
Як відомо, Емілія та Еван уже знайомі зі своїм молодшим братиком, 3-місячним Тимофієм через відеозв'язок.
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