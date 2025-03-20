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"В 3 місяці у Париж возила": дружина Остапчука з сином наробили фото на тлі Ейфелевої вежі

Марія Мельник - 20 березня, 10:15

Дружина шоумена Володимира Остапчука, Катерина, разом з коханим і сином Тимофієм вирушили у Париж.

На фото Катя попозувала з хлопчиком на тлі Ейфелевої вежі і пожартувала з приводу його першої подорожі.

Тимофій у літаку на шляху у Париж

3-місячний Тимофій легко і спокійно переніс свій перший переліт

Тимофій у готелі в Парижі

З погодою Остапчукам теж пощастило


Син Остапчуків на Ейфелевої вежі

"Він, звичайно, нічого не згадає, але у сварках можна буде казати: "Я тебе в 3 місяці в Париж возила, а ти невдячний!"", - пожартувала мама

Остапчук з сином у Парижі
Остапчук з сином прогулялася вулицями Парижа
Перша подорож хлопчика і у таке гарне місто

Перша подорож хлопчика і у таке гарне місто

Як відомо, Тимофій народився у грудні минулого року шляхом кесаревого розтину.

Для Остапчука це не перша дитина. Шоумен виховує доньку Емілію і сина Евана від першої дружини.

Раніше Остапчук розказувала, як закінчуються їхні сварки.

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