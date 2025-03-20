"В 3 місяці у Париж возила": дружина Остапчука з сином наробили фото на тлі Ейфелевої вежі
Дружина шоумена Володимира Остапчука, Катерина, разом з коханим і сином Тимофієм вирушили у Париж.
На фото Катя попозувала з хлопчиком на тлі Ейфелевої вежі і пожартувала з приводу його першої подорожі.
Як відомо, Тимофій народився у грудні минулого року шляхом кесаревого розтину.
Для Остапчука це не перша дитина. Шоумен виховує доньку Емілію і сина Евана від першої дружини.
Раніше Остапчук розказувала, як закінчуються їхні сварки.
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