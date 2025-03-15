"Тема закрита": колишня Остапчука заявила про врегулювання справи без суду

Фото з Instagram Христини Горняк

Колишня дружина шоумена Володимира Остапчука, блогерка та нотаріуска Христина Горняк у своєму Instagram заінтригувала підписників фото з адвокаткою та подякою їй за те, що владнала справу шляхом медіації (метод вирішення суперечок із залученням посередника, - ред.).

Ймовірно мова про будинок під Києвом, який Остапчук та Горняк не могли поділити після розлучення.

"Вчора, кажуть, було сильне місячне затемнення - це унікальне астрономічне явище, яке викликає інтерес та містичний трепет. Його вважають періодом змін та внутрішнього переосмислення. Фахівці кажуть, що місячне затемнення - це можливість переглянути своє життя, позбутися непотрібного та підготуватися до нових етапів. Час трансформацій та змін! Як пройде день, так він і закладе початок на майбутні роки! Головний виклик цього затемнення — вміння приймати зміни без страху", - написала Христина.

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Блогерка додала, що це було найкраще місячне затемнення для неї за 2,5 роки (саме стільки тривала боротьба за будинок між колишніми).

"Дякую Поліна, що зробила все, як я і хотіла - саме без суду - шляхом медіації! Професіонал! Тому я відкриваю цей коридор затемнень з посмішкою і видихом!" - додала вона.

Христина зазнімкувалася зі своєю адвокаткою

Однак Христина зазначала, що більше не коментуватиме "цю тему", втім не уточнила, про що мова.

"Деталі не коментую, тема закривається, тому прошу всіх, в тому числі ЗМІ віднестися з повагою і розумінням! Ура!" - зауважила Горняк.

Горняк заявила, що життя чудове і закликала ніколи не переставати в це вірити

Ось такий вигляд мав будинок на етапі будівництва

Нагадаємо, будинок на 170 квадратів у котеджному містечку "Золоче Прованс" Володимир Остапчук та Христина Горняк побудували ще тоді, коли були разом.

Пара розлучилася у жовтні 2022 року, після чого у них виникли проблеми з розділом цього будинку.

У 2023-му Остапчук зі своєю новою дружиною Катериною планували жити у тому будинку, однак тоді втрутилася Христина та заявила, що не збирається відмовлятися від своєї частки. Вона публічно сказала, що "негарно красти".

Днями Христина також заявляла, що не хоче розв'язувати розподіл майна з колишнім через суд, а хоче вирішити цю проблему шляхом медіації.