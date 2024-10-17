"Накриває паніка": вагітна Остапчук розповіла про хвилювання перед пологами та про "домовленість" з майбутнім сином

Третя дружина шоумена Володимира Остапчука, Катерина Остапчук, яка cкоро стане мамою, показалася на УЗД.

24-річна Катерина також поміркувала про виховання майбутнього сина Тимофія і засвітила вже чималий животик.

Остапчук зізналася, що рівень її хвилювання поступово зростає разом з тим, як меншає часу до появи довгоочікуваного первістка.

"Чим ближче до пологів, тим більше мене накриває паніка. 1-го грудня буде рівно 37 тижнів, і це вже вважається доношеною вагітністю. До 1-го грудня 1,5 місяці", - підрахувала Остапчук скрін з Instagram

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"Вчора знову намагалася скласти список того, що ще треба докупити, але, мені здається, що я нічого не розумію, хоч і передивилася багато відео. Я років з 14 завжди була супер самостійною, ми планували, на початку мені здавалося, що я готова, але зараз з'явилося відчуття, що коли він народиться, я буду перший час чекати, коли прийде його справжня мама", - розповіла дівчина.

Катерина хоча й зізнається, що дещо не готова до вже скорої появи дитини, однак виглядає як щаслива майбутня мама у повній гармонії з собою.

До речі, про створення родини Катерина мріє ще з 16 і знає, що до материнства треба бути готовою

"Дратують мене дівчата, які встигають за вагітність організувати купу зйомок. У мене ще жодної не було, хоча народжувати через 1,5-2 місяці. Вони наробили красивого, а мені мучайся, вигадуй щось", - поділилася думками Остапчук.

Хоча Остапчук вважає, що останні місяці робить замало контенту, вона встигла назнімати кулінарну рубрику для свого чоловіка (звісно ж, від смачної винагороди Катя не відмовляється)

"Час летить. Мені вже стає погано при думці, що йому через 6 років у школу. Я ще від своєї не відійшла. Добре, що ми домовилися (так, ми й таке обговорили), що домашку з Тімом (майбутнім сином - ред.) робитиму не я, бо він потім від психологів не буде виходити", - (не) жартома написала Катерина.

Щасливе обличчя, коли знаєш, що за кілька років не доведеться пояснювати сину відмінність між тангенсом і котангенсом

Нагадаємо, раніше Остапчук розказувала, навіщо шукає двох нянь для сина та чи планує годувати грудьми.