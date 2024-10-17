"Накриває паніка": вагітна Остапчук розповіла про хвилювання перед пологами та про "домовленість" з майбутнім сином
Третя дружина шоумена Володимира Остапчука, Катерина Остапчук, яка cкоро стане мамою, показалася на УЗД.
24-річна Катерина також поміркувала про виховання майбутнього сина Тимофія і засвітила вже чималий животик.
Остапчук зізналася, що рівень її хвилювання поступово зростає разом з тим, як меншає часу до появи довгоочікуваного первістка.
"Вчора знову намагалася скласти список того, що ще треба докупити, але, мені здається, що я нічого не розумію, хоч і передивилася багато відео. Я років з 14 завжди була супер самостійною, ми планували, на початку мені здавалося, що я готова, але зараз з'явилося відчуття, що коли він народиться, я буду перший час чекати, коли прийде його справжня мама", - розповіла дівчина.
Катерина хоча й зізнається, що дещо не готова до вже скорої появи дитини, однак виглядає як щаслива майбутня мама у повній гармонії з собою.
"Дратують мене дівчата, які встигають за вагітність організувати купу зйомок. У мене ще жодної не було, хоча народжувати через 1,5-2 місяці. Вони наробили красивого, а мені мучайся, вигадуй щось", - поділилася думками Остапчук.
"Час летить. Мені вже стає погано при думці, що йому через 6 років у школу. Я ще від своєї не відійшла. Добре, що ми домовилися (так, ми й таке обговорили), що домашку з Тімом (майбутнім сином - ред.) робитиму не я, бо він потім від психологів не буде виходити", - (не) жартома написала Катерина.
Нагадаємо, раніше Остапчук розказувала, навіщо шукає двох нянь для сина та чи планує годувати грудьми.