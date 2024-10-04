"З фантазією у мене проблеми": дружина Остапчука в 2-гу річницю знайомства згадала, як намагалася від нього "відмазатися"

Подружжя святкує 2-річчя стосунків

Третя дружина шоумена Володимира Остапчука, Катерина Полтавська вже неодноразово розказувала, що не дуже й хотіла з ним знайомитися. Вона думала, що він якийсь "наглий", та після першого побачення хотіла від нього "відмазатися".

Цю історію Катя згадала і в другу річницю стосунків із Вовою, виклавши кілька фото та відео з ним в Instagram.

"2 роки. Після першого побачення він зателефонував мені й запросив на каву, а я не хотіла другої зустрічі, тому в мене було 2 секунди, щоб придумати, чому я не піду, і тому я не вигадала нічого розумнішого, ніж сказати: "А я не пʼю каву *пауза*… вранці»😂😂😂", - зізналася Катерина.

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"Він відповів, що окей, але потім, коли ми таки зустрілися, сказав, що подумав, що я дуже дивна, адже якщо каву пʼють, то саме вранці😂 Як ви розумієте, з фантазією у мене проблеми, тому коли він ввечері запропонував вечерю, відмазатися не вийшло - й ось так і живемо вже разом два роки😂 Люблю нас❤️", - написала дівчина.

"Як добре, що в тебе погана фантазія😂 Люблю❤️", - додав Остапчук.

Гучного весілля в пари ще не було, але нещодавно Катя казала, коли вони планують його відгуляти

Нагадаємо, тиждень тому Катерина вітала Вову з 40-річчям і казала, який він крутий.