"Найкраще рішення за 24 роки": Остапчук привітала сина з трьома місяцями і показала, як він змінився
Шоумен Володимир Остапчук та його третя дружина Катерина 10-го березня святкують дорослішання первістка Тимофія.
З нагоди трьох місяців сина мама замилувала контентом з ним і пригадала, як змінювався малий.
"Яким складним був той перший місяць. Іноді я прокидалася і засинала плачучи. Але все проходить. Час летить. І народити тебе, Тім, моє найкраще рішення за 24 роки.
Кожна твоя посмішка робить мій світ кращим, а будь-які проблеми - неважливими. Якби не ти, я б ніколи не дізналася, що таке справжнє щастя, бо його дійсно не можна купити за гроші. Обожнюю тебе, найкраща версія мене", - залишила мама теплі слова на адресу сина.
Як відомо, третьою дружиною Остапчука Катя стала у лютому 2023 року, а вже у грудні народився Тимофій.
Раніше Остапчук розказувала, чи змінилися їхні з чоловіком стосунки після народження сина, а ще днями Катерина жартувала з приводу професії майбутнього сина.
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