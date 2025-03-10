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"Найкраще рішення за 24 роки": Остапчук привітала сина з трьома місяцями і показала, як він змінився

Марія Мельник - 10 березня, 13:15

Шоумен Володимир Остапчук та його третя дружина Катерина 10-го березня святкують дорослішання первістка Тимофія.

З нагоди трьох місяців сина мама замилувала контентом з ним і пригадала, як змінювався малий.

Дружина Остапчука з сином на руках

"Сьогодні цьому найкращому чоловікові у світі 3 місяці", - привітала сина Катерина

Тимофій заснув на Остапчуку

Сонний син Остапчуків

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Тимофій після народження

За три місяці Тимофій дійсно неабияк змінився

"Яким складним був той перший місяць. Іноді я прокидалася і засинала плачучи. Але все проходить. Час летить. І народити тебе, Тім, моє найкраще рішення за 24 роки.

Кожна твоя посмішка робить мій світ кращим, а будь-які проблеми - неважливими. Якби не ти, я б ніколи не дізналася, що таке справжнє щастя, бо його дійсно не можна купити за гроші. Обожнюю тебе, найкраща версія мене", - залишила мама теплі слова на адресу сина.

Як відомо, третьою дружиною Остапчука Катя стала у лютому 2023 року, а вже у грудні народився Тимофій.

Раніше Остапчук розказувала, чи змінилися їхні з чоловіком стосунки після народження сина, а ще днями Катерина жартувала з приводу професії майбутнього сина.

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